Индонезийские «хоббиты» не были охотниками: ученые пересмотрели взгляды на Хомо флоресиенсис

Опубликованы результаты нового исследования образа жизни Хомо флоресиенсис, обитавших на индонезийском острове Флорес и известных в науке как «хоббиты». Согласно статье в журнале Натуре Микробиологй, эти древние гоминиды могли быть не искусными охотниками, как предполагалось ранее, а падальщиками, питавшимися остатками добычи крупных хищников. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Многие годы кости стегодонов (древних родственников слонов) и каменные орудия, найденные в пещере Лианг Буа, указывали на то, что представители Хомо флоресиенсис были активными охотниками. Однако современные тафономические анализы — изучение изменений костных останков после смерти — ставят эту теорию под серьезное сомнение. Ученые теперь утверждают, что экологическая ниша этих низкорослых гоминидов была иной.

Конкуренция с комодскими варанами

Исследователи сравнили повреждения на костях стегодонов со следами, остающимися после питания комодских варанов. Выяснилось, что на самых мясистых и ценных частях добычи были обнаружены следы зубов именно гигантских ящеров. Следы же каменных орудий, использовавшихся Хомо флоресиенсис, были найдены в основном на менее мясистых и «бесполезных» частях костей.

Эта ситуация проясняет последовательность событий: сначала добычу забирали крупные хищники — комодские вараны, а гоминиды собирали остатки после того, как те насыщались. Такая стратегия поведения свидетельствует о том, что они были довольно ограниченными и зависимыми существами в экосистеме своего времени.

Сомнения в использовании огня

Еще одно важное открытие связано с использованием огня. Ранее следы горения на костях приводились в качестве доказательства того, что «хоббиты» могли контролировать огонь и готовить пищу. Однако при повторном анализе тысяч фрагментов костей признаки термического воздействия были обнаружены только на одном. По мнению ученых, эта кость могла попасть в культурный слой случайно или позже.

Согласно выводам исследования, когнитивные способности и поведение представителей Хомо флоресиенсис были проще, чем мы думали. По-видимому, они не обладали навыками регулярной охоты на крупных животных и управления огнем, как современные люди или неандертальцы.

Эта новость имеет большое значение для мира антропологии, так как она показывает, насколько разнообразными и порой неожиданно ограниченными в своих возможностях были различные ветви эволюции человека. Миниатюрные жители острова Флорес теперь предстают не как героические охотники, а как осторожные существа, использовавшие доступные ресурсы для выживания в условиях жесткой конкуренции.