Бразилия прощается с ЧМ-2026: Эрлинг Холанд отправил «Селесао» домой

Громкая сенсация в мире футбола: мечты сборной Бразилии о шестом чемпионском титуле откладываются еще как минимум на четыре года. В матче за выход в четвертьфинал ЧМ-2026, проходящем на полях США, Норвегия неожиданно обыграла южноамериканского гранда со счетом 2:1 и выбила его из турнира. Дубль Эрлинга Холанда в последние минуты принес скандинавам историческую победу. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Игра для Бразилии началась неудачно. В дебюте встречи норвежец Патрик Берг забил гол, но судьи отменили его из-за офсайда. После этого у подопечных Карло Анчелотти появился отличный шанс открыть счет. После того как Матеус Кунья был сбит в штрафной площади, судья назначил пенальти. Однако удар Бруно Гимарайнса сумел отразить вратарь Эрьян Нюланд. Этот эпизод стал переломным моментом матча.

Выход Эндрика и Неймара не помог

Во втором тайме Бразилия выпустила на поле юного таланта Эндрика, чтобы усилить атаку. После великолепной передачи Винисиуса Жуниора нападающий «Реал Мадрида» вышел один на один с вратарем, но упустил возможность из-за неточного удара. Как пишет издание Goal.com, выход Эндрика не принес ожидаемого эффекта, а его ошибки негативно сказались на игре команды.

Норвегия же, грамотно обороняясь, проводила опасные контратаки. К 80-й минуте матча Эрлинг Холанд замкнул головой передачу Андреаса Шельдерупа с левого фланга. Этот гол придал норвежцам огромную уверенность. В то время как Бразилия всеми силами бросилась вперед, Холанд на 90-й минуте нанес точный удар с линии штрафной, оформил дубль и решил исход игры.

В компенсированное арбитром время за фол против Каземиро был назначен еще один пенальти. На этот раз Неймар не промахнулся и сократил разрыв в счете, но оставшихся секунд «Селесао» не хватило. Сборная Бразилии продлила свою чемпионскую засуху, длящуюся с 2002 года, как минимум до 28 лет.

Это поражение стало большим ударом для бразильской футбольной общественности. Звездный состав под руководством Карло Анчелотти оказался бессилен перед дисциплинированной игрой Норвегии и феноменальным мастерством Эрлинга Холанда. Норвегия же впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира и стала главным открытием турнира.