Китай готовит революцию в космосе: ракету Лонг Марч 10Б будут ловить огромной сетью

Китай выходит на новый, весьма необычный этап в освоении космоса и технологиях многоразового использования ракет. Специалисты страны готовятся к первому полету многоразовой ракеты-носителя Лонг Марч 10Б. Главная особенность этой миссии заключается в технологии захвата первой ступени ракеты в море с помощью огромной сети. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно сообщениям китайских СМИ, ожидается, что стартовое окно для полета откроется 10–13 июля с коммерческого космодрома Вэньчан. Это испытание является инновацией для мировой космонавтики и кардинально отличается от метода вертикальной посадки, используемого компанией SpaceX. Если эксперимент пройдет успешно, Китай получит один из самых простых и дешевых способов восстановления ракет.

Огромная сеть в море и судно Навигатор

Для захвата возвращаемой ступени ракеты будет задействовано специальное судно под названием Навигатор. Это огромная морская платформа водоизмещением 25 тысяч тонн, оснащенная системой динамического позиционирования. Специальные механизмы и широкомасштабная сеть, установленные на борту судна, предназначены для захвата падающей части ракеты прямо в воздухе.

По мнению инженеров, такой метод избавляет от необходимости устанавливать сложные посадочные опоры (ноги), которые добавляют лишний вес корпусу ракеты. Процесс завершается, как только специальный крюк на корпусе ракеты попадает в сеть на судне. Это не только увеличивает полезную нагрузку ракеты, но и несколько снижает требования к высокой точности при посадке.

Технические возможности Лонг Марч 10Б

Ракета Лонг Марч 10Б — это двухступенчатый аппарат, разработанный Китайской академией технологий ракет-носителей. Она в основном служит для коммерческих целей — вывода спутников на низкую околоземную орбиту и для миссий в дальний космос . Также эта модель выступает важной испытательной площадкой для будущей лунной программы Китая.

В ракете используются современные двигатели ЙФ-100К;

Вторая ступень работает на паре жидкий кислород и метан;

Система полностью адаптирована для многократного использования;

Технология захвата в море продлевает срок службы ракеты.

Успех этих испытаний не только укрепит позиции Китая в космосе, но и может создать новый стандарт возврата ракет в мировой космической индустрии. В то время как ведущие мировые компании фокусируются на посадке ракет на платформу, стратегия Пекина по «захвату в воздухе» обещает быть экономически более эффективной.

Эксперты отмечают, что полет Лонг Марч 10Б является важной частью не только коммерческой космонавтики Китая, но и долгосрочных планов по высадке человека на Луну. Этот исторический процесс, который состоится в середине июля, будет находиться в центре внимания любителей космоса и специалистов со всего мира.