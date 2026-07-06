В Китае успешно испытан водородный двигатель внутреннего сгорания для магистральных грузовиков

·24·Технологии
В Китае успешно испытан водородный двигатель внутреннего сгорания для магистральных грузовиков

Китайская компания ФАВ Джиефанг объявила о важном достижении в области водородного транспорта. Новый двигатель внутреннего сгорания модели КА6ХВ3, предназначенный для тяжелых грузовиков, успешно прошел государственную экологическую сертификацию. Эта технология является огромным шагом на пути к отказу от традиционного дизельного топлива и резкому сокращению вредных выбросов в атмосферу. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Производитель подчеркивает, что данный агрегат является одним из первых в мире водородных двигателей, отвечающих концепции «двойного нулевого уровня выбросов». Он практически не выделяет углекислый газ, а количество других вредных веществ близко к нулю. По данным иксбт.ком, главным преимуществом новой разработки является крайне низкий уровень оксидов азота (НОкс).

Экологические стандарты и технические возможности

Выбросы оксидов азота, которые являются основной проблемой водородных двигателей, в данной модели составляют всего 5% от максимально допустимого уровня согласно действующему в Китае стандарту Чина ВИ. Инженеры ФАВ Джиефанг заявили о готовности к будущим, еще более строгим требованиям Чина ВИИ — двигатель соответствует лишь 14% норм этого стандарта.

Наряду с процессом сертификации, двигатель прошел длительные ресурсные испытания. 49-тонный грузовик ФАВ Дж6В, оснащенный этим агрегатом, преодолел более 100 000 км в реальных дорожных условиях. Эти тесты доказали не только экологичность новой силовой установки, но и ее надежную работу при высоких нагрузках.

Экономическая эффективность и перспективы популяризации

Еще один важный аспект нового двигателя заключается в том, что он не требует радикальных изменений в конструкции грузовика. По своим размерам и структуре он соответствует существующим дизельным агрегатам. Это позволяет устанавливать водородный двигатель без перепроектирования системы охлаждения и других узлов. Такой подход значительно снижает затраты на переход к водородному транспорту.

В настоящее время водородные технологии развиваются в двух направлениях: топливные элементы (для электродвигателей) и водородные двигатели внутреннего сгорания. Второй вариант считается очень удобным для тяжелых грузовиков, карьерной техники, поездов и судов. Поскольку в этих отраслях важны высокая мощность, возможность преодоления больших расстояний и использование существующей производственной базы.

Правительство Китая включило данную технологию в программу развития водородной энергетики. Компания ФАВ планирует в ближайшее время внедрить свою разработку в серийное производство для коммерческого транспорта. Это послужит формированию экологически чистой системы грузоперевозок в регионе и на мировом рынке в будущем.

КитайВодородЭкологияFAWТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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