Кейчрон представила мощную док-станцию с интерфейсом Тундерболт 5

·1·Технологии
Кейчрон представила мощную док-станцию с интерфейсом Тундерболт 5

Бренд Кейчрон, известный во всем мире своими механическими клавиатурами, неожиданно расширил свое направление, представив высокотехнологичное устройство Тундерболт 5 Док (14-ин-1). Это совершенно новый тип продукта для компании, который привлекает внимание профессиональных пользователей поддержкой самых современных стандартов передачи данных. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Стандарт Тундерболт 5 на рынке еще очень нов, и количество аксессуаров с такой технологией можно пересчитать по пальцам. Чтобы заполнить этот пробел, Кейчрон предлагает компактную, но функционально богатую док-станцию в металлическом корпусе. Цена устройства установлена на уровне 350 долларов, что свидетельствует о его принадлежности к премиальному сегменту.

Расширенные возможности подключения

Согласно данным иксбт.ком, новая док-станция включает в себя в общей сложности 14 портов. Это позволяет максимально расширить возможности ноутбука или стационарного компьютера. В состав устройства входят следующие порты:

  • Три порта Тундерболт 5;
  • Два видеовыхода HDMI;
  • Четыре порта USB 3.2 и один порт USB-C 10Gb;
  • Слоты для карт памяти СД и микроСД;
  • Сетевой разъем РДж45 2.5Gb;
  • Аудиовыход 3.5 мм.
Этот набор портов позволяет одновременно подключать несколько мониторов, работать с высокоскоростными внешними накопителями и обеспечивать стабильное интернет-соединение. Особенно для видеомонтажеров и графических дизайнеров пропускная способность Тундерболт 5 дает огромное преимущество.

Особенности мощности и дизайна

Кейчрон Тундерболт 5 Док не только передает данные, но и может обеспечивать питание подключенного ноутбука мощностью до 140 В. Этого достаточно для зарядки современных MacBook Pro и других мощных ноутбуков на полной скорости. В комплекте с самим устройством поставляется блок питания на 180 В на основе технологии GaN (нитрид галлия) и один кабель Тундерболт 5.

Корпус устройства полностью выполнен из металла, что не только обеспечивает долговечность, но и помогает эффективно отводить тепло во время работы. Размеры док-станции составляют 165 кс 98 кс 53 мм, а вес — 856 граммов. Это гарантирует, что она будет устойчиво стоять на столе и не займет много места.

Учитывая, что ноутбуки с поддержкой Тундерболт 5 (например, модели MacBook нового поколения) становятся все более популярными, этот продукт от Кейчрон может стать одним из наиболее оптимальных решений для пользователей, желающих создать профессиональную рабочую станцию.

KeychronThunderbolt 5ТехнологииГаджетыНоутбуки
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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