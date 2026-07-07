Глава Vercel о будущем искусственного интеллекта: Агенты и вопросы безопасности

·29·Технологии
Глава Vercel о будущем искусственного интеллекта: Агенты и вопросы безопасности

Генеральный директор компании Vercel Гильермо Рауч поделился своими мыслями об этапах развития технологий искусственного интеллекта (AI) и основных проблемах, возникающих в этой сфере сегодня. По его словам, период прототипирования и экспериментов остался в прошлом, и теперь компании переходят к этапу серьезного внедрения AI в практику, в частности, в производственные процессы. В настоящее время через платформу Vercel ежедневно осуществляется 6 миллионов развертываний (деплоймент), и половина из них управляется именно агентами, пишущими код. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Рауч особо выделил два основных направления агентов искусственного интеллекта. Первое — это агенты для написания кода, помогающие разработчикам, которые значительно увеличивают потребление токенов по всему миру. Второе — это внутренние агенты, помогающие управлять внутренними процессами компании. Однако в этом вопросе безопасность данных и контроль прав доступа к ним остаются одними из самых актуальных проблем. Как сообщает издание Иксбт.ком, глава Vercel предлагает специальную систему Сандбокс для решения этих проблем.

Безопасность и контроль данных

Vercel Сандбокс — это инструмент, позволяющий размещать агента искусственного интеллекта в определенной изолированной среде. Благодаря этому агент может проявлять свой интеллект, но при этом строго контролируется политикой безопасности в отношении того, к каким данным он может обращаться и какие данные может выводить наружу. Рауч говорит, что это особенно важно для крупных корпораций. Например, такие компании, как Аирбус, обладают десятилетними базами секретного кода, и неправильно настроенный АИ-инструмент может отправить эти данные на облачные серверы для обучения.

Когда речь заходит о внутренних корпоративных агентах, они могут значительно повысить эффективность работы сотрудников. Например, торговые представители теперь могут не ждать сложных аналитических отчетов, а спрашивать у искусственного интеллекта, какая клиентская база растет быстрее. Это экономит время на анализ данных и ускоряет процесс принятия решений.

Также глава Vercel остановился на новом фреймворке под названием Эве. С помощью этой системы инструкции и навыки агентов можно формировать на простом естественном языке. Это открывает путь к безопасному использованию возможностей AI даже для сотрудников, не являющихся разработчиками. В настоящее время через АИ-шлюз компании ежедневно проходит более 1 триллиона токенов, что свидетельствует о том, с какой огромной скоростью растет отрасль.

В качестве итогового вывода можно сказать, что искусственный интеллект теперь становится не просто интересной игрушкой, а неотъемлемой частью бизнеса. На рынке Узбекистана местные разработчики и стартапы также активно используют такие платформы, как Vercel. Работа АИ-агентов в безопасной и контролируемой среде в будущем станет ключевым фактором предотвращения утечек корпоративных данных.

VercelИскусственный ИнтеллектБезопасностьAI АгентыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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