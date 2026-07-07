Челси готов расстаться с Алехандро Гарначо: лондонцы установили трансферную стоимость

·27·Спорт
Челси готов расстаться с Алехандро Гарначо: лондонцы установили трансферную стоимость

Лондонский клуб «Челси» планирует провести масштабную чистку состава в летнее трансферное окно. В рамках реформ, проводимых новым главным тренером Хаби Алонсо, ожидается, что талантливый аргентинский вингер Алехандро Гарначо будет выставлен на трансфер. Футболист, на которого возлагались большие надежды после перехода из «Манчестер Юнайтед», так и не смог закрепиться на «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно информации издания Футбалл Лондон, руководство «Челси» готово выслушать предложения по 22-летнему игроку всего спустя один сезон. Гарначо, приобретенный в прошлом году за 40 миллионов фунтов стерлингов, не смог доказать, что может стать долгосрочной частью проекта клуба. Примечательно, что с ним был подписан долгосрочный контракт, рассчитанный до 2032 года.

Неудачный сезон и нестабильность

Хотя Гарначо провел 43 матча во всех турнирах в прошлом сезоне, он не стал стабильным игроком основного состава. Смена тренеров и нестабильная атмосфера в команде негативно сказались на его игре. За весь сезон футболист сумел забить лишь 8 голов во всех турнирах, из которых только один пришелся на Английскую Премьер-лигу.

Руководство клуба обеспокоено не только малым количеством голов, но и общей нестабильностью в игре футболиста. По данным Goal.com, «Челси» стремится вернуть первоначальные инвестиции за счет его продажи. Кроме того, предусмотрено, что «Манчестер Юнайтед» получит 10% от суммы трансфера, что вынуждает лондонцев запрашивать более высокую цену.

Итальянские клубы в очереди

Несмотря на то, что дела Гарначо в Англии не заладились, его репутация на европейском рынке остается высокой. В настоящее время представители итальянской Серии А проявляют серьезный интерес к игроку. В частности, за ситуацией с вингером следят «Наполи», «Ювентус» и «Милан». «Рома» же рассматривает вариант аренды футболиста.

Однако руководство «Челси» заявило, что отклонит любое предложение об аренде. Клуб намерен вести переговоры только о полноценном трансфере. Лондонцы уверены, что благодаря возрасту и потенциалу игрока, за него предложат достойную цену в разгар трансферного рынка.

Если этот трансфер состоится, это станет очередной попыткой «Челси» исправить дорогостоящую ошибку. Для самого Гарначо это шанс перезапустить карьеру и продемонстрировать игру высокого уровня. Хотя официальные переговоры еще не начались, ожидается, что вопрос будет решен до конца лета.

ЧелсиАлехандро ГарначоТрансферФутболАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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