Килиан Мбаппе столкнулся с расизмом: Федерация футбола Франции обратилась в суд

·64·Спорт
Килиан Мбаппе столкнулся с расизмом: Федерация футбола Франции обратилась в суд

Капитан сборной Франции и нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе жестко ответил на расистские оскорбления со стороны парагвайского сенатора Селесте Амариллы. Этот конфликт, возникший после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Парагвая, вызвал широкий международный резонанс. Как сообщает Goal.com, Федерация футбола Франции (ФФФ) официально объявила о возбуждении уголовного дела и обращении в суд по данному факту. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

События начали развиваться после победы сборной Франции над Парагваем со счетом 1:0. Не сумев смириться с поражением, сенатор Амарилла опубликовала в социальных сетях крайне грубые и полные ненависти высказывания в адрес Мбаппе и его происхождения. В частности, она назвала футболиста «колонизированным камерунцем, пытающимся быть французом» и использовала унизительные выражения в отношении его воспитания.

Жесткая реакция Мбаппе

Килиан Мбаппе не оставил эти нападки без ответа. Он подчеркнул, что сенатор недостойна своей должности, а ее действия наносят ущерб репутации целой страны. «Вы женщина, полная ненависти и недостойная занимаемой должности. Вы не представляете народ Парагвая, который с честью боролся на протяжении всего турнира», — написал футболист в своем заявлении.

Мбаппе продолжил, выразив сожаление, что из-за расизма сенатора мировая общественность забывает об исторических результатах сборной Парагвая и обсуждает только этот неприятный инцидент. Он твердо заявил, что никогда не позволит таким людям сеять ненависть по всему миру.

Обвинения политика и правовые последствия

В своих выступлениях сенатор Амарилла не только использовала расистские высказывания, но и выразила сожаление, что на футбольном поле к Мбаппе не была применена физическая сила. Она назвала игрока «нуворишем, высокомерным и уродливым», а также позволила себе оскорбительные сравнения касательно его культуры. Подобные заявления расцениваются как выход за рамки спортивной этики и прав человека.

Федерация футбола Франции восприняла эту ситуацию крайне серьезно. В заявлении федерации говорится, что слова сенатора носят преступный характер и должны быть наказаны. ФФФ подтвердила, что задействует все правовые инструменты для защиты своего капитана и обратится в международные судебные инстанции.

Этот случай показывает, что проблема расизма в футбольном мире по-прежнему актуальна. Ожидается, что смелый ответ Мбаппе и решительная позиция федерации станут важным шагом в защите прав спортсменов. В настоящее время международное спортивное сообщество внимательно следит за результатами этого судебного процесса.

Килиан МбаппеРеал МадридРасизмФутболФранция
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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