66 хот-догов за 10 минут: американский рекордсмен снова всех удивил

В то время как одни люди стремятся войти в историю благодаря достижениям в спорте, науке или искусстве, другие становятся известными на весь мир благодаря своим необычным рекордам. Джоуи Честнат из США — один из таких людей, и он в очередной раз доказал, что ему нет равных в поедании хот-догов.

Американский рекордсмен в 18-й раз стал чемпионом на традиционных соревнованиях по поеданию хот-догов. Для этого ему потребовалось всего 10 минут, за которые он съел 66 хот-догов, вновь оставив своих соперников позади.

Джоуи Честнат считается самым успешным участником в истории этого турнира. На протяжении многих лет он неоднократно устанавливал рекордные результаты, став абсолютным лидером в этой дисциплине.

Для справки: лучший результат Честната был зафиксирован в 2021 году. Тогда он съел 76 хот-догов за 10 минут, обновив свой собственный рекорд, и этот результат был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Его очередная победа вызвала широкое обсуждение в социальных сетях и поразила множество пользователей.