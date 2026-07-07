66 хот-догов за 10 минут: американский рекордсмен снова всех удивил

·1·Мир
66 хот-догов за 10 минут: американский рекордсмен снова всех удивил

В то время как одни люди стремятся войти в историю благодаря достижениям в спорте, науке или искусстве, другие становятся известными на весь мир благодаря своим необычным рекордам. Джоуи Честнат из США — один из таких людей, и он в очередной раз доказал, что ему нет равных в поедании хот-догов.

Американский рекордсмен в 18-й раз стал чемпионом на традиционных соревнованиях по поеданию хот-догов. Для этого ему потребовалось всего 10 минут, за которые он съел 66 хот-догов, вновь оставив своих соперников позади.

Джоуи Честнат считается самым успешным участником в истории этого турнира. На протяжении многих лет он неоднократно устанавливал рекордные результаты, став абсолютным лидером в этой дисциплине.

Для справки: лучший результат Честната был зафиксирован в 2021 году. Тогда он съел 76 хот-догов за 10 минут, обновив свой собственный рекорд, и этот результат был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Его очередная победа вызвала широкое обсуждение в социальных сетях и поразила множество пользователей.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Из музея во Франции украли драгоценности на 4 миллиона евроИз музея во Франции украли драгоценности на 4 миллиона евроВчера, 23:30«Я не могу поднять руку на женщину»: конфликт в Оше вызвал широкий резонанс«Я не могу поднять руку на женщину»: конфликт в Оше вызвал широкий резонансВчера, 23:24Украина заявила об ударе по крупному нефтеперерабатывающему заводу в ОмскеУкраина заявила об ударе по крупному нефтеперерабатывающему заводу в ОмскеВчера, 22:33Громкая операция на кыргызско-узбекской границе: стрельба и массовые арестыГромкая операция на кыргызско-узбекской границе: стрельба и массовые арестыВчера, 22:30В Непале дикий слон преследовал семью 14 лет и в итоге убил ее членовВ Непале дикий слон преследовал семью 14 лет и в итоге убил ее членовВчера, 22:30На церемонии прощания с Хаменеи прозвучали резкие призывы в адрес Дональда ТрампаНа церемонии прощания с Хаменеи прозвучали резкие призывы в адрес Дональда ТрампаВчера, 22:16
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных