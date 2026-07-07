Фотография заключенного в израильской тюрьме вызвала резонанс

·2·Мир
Фотография заключенного в израильской тюрьме вызвала резонанс

В социальных сетях вызвала широкие обсуждения фотография жителя Газы, лежащего лицом вниз на койке со связанными руками, глазами и телом. Армия Израиля выступила с заявлением по поводу этого резонансного снимка, подтвердив подлинность изображения и сообщив о начале внутреннего расследования инцидента.

Военные заявили, что подобное обращение не соответствует внутренним правилам и ценностям армии. Однако они не предоставили дополнительной информации о личности человека на фото, месте его содержания или деталях происшествия. Сообщается, что снимок был первоначально опубликован в Instagram с подписью на иврите «Доброе утро», вскоре после чего аккаунт был удален.

Спустя некоторое время житель Газы Абу Нассар заявил, что мужчина на фото — его сын Усама. По его словам, он узнал сына по шрамам и отекам на теле.

Члены семьи сообщают, что Усама был задержан в марте текущего года во время перемирия между Израилем и ХАМАС недалеко от «желтой линии» вместе со своим 1,5-годовалым ребенком. Маленький ребенок был освобожден в тот же день, однако родственники утверждают, что на его ногах были следы, похожие на ожоги.

Лицо плачущего маленького ребенка и синяки на его ногах.

Армия Израиля отвергла эти обвинения. В официальном заявлении отмечается, что травмы на ногах ребенка могли возникнуть не от сигарет, а в результате предупредительных выстрелов, произведенных с целью задержания Усамы.

Фотография заключенного в израильской тюрьме вызвала резонанс
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