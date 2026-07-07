Квантовый компьютер IBM выполнил первые расчеты в области термоядерной энергетики

Компания IBM открыла новую страницу в истории квантовых вычислений: квантовый компьютер бренда впервые рассчитал состав материалов, необходимых для термоядерной энергетики. Ожидается, что это исследование, проведенное в сотрудничестве с Ок-Риджской национальной лабораторией США, станет важным шагом на пути к созданию термоядерных реакторов, считающихся источником «неисчерпаемой энергии» в будущем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ученые с помощью квантовой системы смогли смоделировать девять различных молекулярных конфигураций материала, перспективного для производства трития. Тритий считается одним из основных видов топлива для большинства современных проектов термоядерных реакторов. Представители IBM подчеркивают, что это первый в мире случай, когда квантовый компьютер выполнил столь сложную прикладную задачу.

Материалы нового поколения и гибридный подход

В центре исследования находится смесь расплавленных солей, известная как ФЛиБе (соединения лития, бериллия и фтора). Это вещество рассматривается как один из наиболее подходящих материалов для регенерации и извлечения трития в термоядерных реакторах. Однако изучение его свойств на молекулярном уровне было крайне сложной задачей для традиционных технологий.

По данным иксбт.ком, для достижения этого результата исследователи использовали гибридный метод. В нем были объединены квантовые вычисления, системы AI и мощность суперкомпьютеров экзафлопсного уровня. Такая синергия позволила предсказывать поведение сложных молекул гораздо точнее, чем традиционными методами.

Специалисты IBM поясняют, что по мере увеличения размера и сложности моделируемых молекул расчеты для классических компьютеров усложняются в геометрической прогрессии. Квантовые компьютеры же по своей природе адаптированы для симуляции процессов на уровне атомов и молекул, что может ускорить подобные исследования на десятилетия.

Шаг к энергетике будущего

Это достижение — не просто лабораторный эксперимент, а фактор, приближающий строительство коммерческих термоядерных электростанций. Технология эффективного производства трития играет решающую роль в энергетической независимости и переходе к экологически чистым источникам энергии. Для государств, стремящихся к энергетической стабильности, такие технологические скачки глобального масштаба имеют важное значение в долгосрочной перспективе.

Тот факт, что квантовые технологии начинают решать реальные промышленные и энергетические проблемы, свидетельствует о переходе этой области от теоретических изысканий к этапу практического применения. IBM и ее партнеры теперь планируют расширить масштаб расчетов и моделировать еще более сложные химические процессы.