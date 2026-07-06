Ученые превратили тараканов в дистанционно управляемых кибер-роботов

Сингапурские ученые совершили революционный шаг в робототехнике, сумев превратить живых тараканов в дистанционно управляемые кибер-организмы. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Натуре Коммуникатионс, эти биогибридные системы получили возможность передвигаться не только по суше, но и под водой с помощью специально разработанных устройств «аквалангов». Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Группа под руководством профессора Наньянского технологического университета Хиротаки Сато выбрала для этого проекта мадагаскарских тараканов. Эти насекомые отличаются своей выносливостью, способностью жить до пяти лет и высокой адаптивностью к неблагоприятным условиям. Цель ученых — создать управляемую платформу для проведения поисково-спасательных работ в завалах и опасных зонах, куда не могут проникнуть традиционные роботы.

Технология подводного дыхания

Самым большим техническим препятствием в рамках проекта была неспособность тараканов долго находиться под водой. Чтобы решить проблему, инженеры напечатали на 3Д-принтере миниатюрные модули, закрывающие дыхательные отверстия насекомого. Эта система основана не на баллонах с кислородом, а на химической реакции. Смесь пероксида водорода и диоксида марганца разлагается, подавая кислород непосредственно в дыхательную систему насекомого.

Исследователи сначала пытались установить устройства управления на спину насекомого в виде «рюкзака». Однако выяснилось, что этот метод снижает скорость передвижения таракана. В результате все микросхемы и источники питания были размещены непосредственно на теле насекомого. Это позволило кибер-организмам передвигаться под водой с такой же высокой скоростью, как и на суше.

Перспективы и преимущества

Проведенные эксперименты показали, что модифицированные тараканы могут оставаться активными под водой до трех часов. Самое главное, что после эксперимента не было замечено никаких негативных изменений в общем состоянии насекомых. По данным иксбт.ком, такие биогибридные системы имеют ряд преимуществ перед классическими роботами:

Значительно более низкие производственные затраты;

Высокая энергоэффективность (насекомое получает энергию для своего движения из пищи);

Способность передвигаться по сложным рельефам и в узких местах;

Возможность использования в экстремальных условиях, включая миссии на других планетах.

В настоящее время исследователи работают над дальнейшим совершенствованием этих кибер-тараканов, устанавливая на них датчики и камеры. Ожидается, что в будущем такие «живые роботы» станут главными помощниками при поиске людей под завалами после землетрясений или при изучении радиационных зон, опасных для жизни человека.