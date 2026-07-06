Ученые превратили тараканов в дистанционно управляемых кибер-роботов

·24·Технологии
Ученые превратили тараканов в дистанционно управляемых кибер-роботов

Сингапурские ученые совершили революционный шаг в робототехнике, сумев превратить живых тараканов в дистанционно управляемые кибер-организмы. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Натуре Коммуникатионс, эти биогибридные системы получили возможность передвигаться не только по суше, но и под водой с помощью специально разработанных устройств «аквалангов». Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Группа под руководством профессора Наньянского технологического университета Хиротаки Сато выбрала для этого проекта мадагаскарских тараканов. Эти насекомые отличаются своей выносливостью, способностью жить до пяти лет и высокой адаптивностью к неблагоприятным условиям. Цель ученых — создать управляемую платформу для проведения поисково-спасательных работ в завалах и опасных зонах, куда не могут проникнуть традиционные роботы.

Технология подводного дыхания

Самым большим техническим препятствием в рамках проекта была неспособность тараканов долго находиться под водой. Чтобы решить проблему, инженеры напечатали на 3Д-принтере миниатюрные модули, закрывающие дыхательные отверстия насекомого. Эта система основана не на баллонах с кислородом, а на химической реакции. Смесь пероксида водорода и диоксида марганца разлагается, подавая кислород непосредственно в дыхательную систему насекомого.

Исследователи сначала пытались установить устройства управления на спину насекомого в виде «рюкзака». Однако выяснилось, что этот метод снижает скорость передвижения таракана. В результате все микросхемы и источники питания были размещены непосредственно на теле насекомого. Это позволило кибер-организмам передвигаться под водой с такой же высокой скоростью, как и на суше.

Перспективы и преимущества

Проведенные эксперименты показали, что модифицированные тараканы могут оставаться активными под водой до трех часов. Самое главное, что после эксперимента не было замечено никаких негативных изменений в общем состоянии насекомых. По данным иксбт.ком, такие биогибридные системы имеют ряд преимуществ перед классическими роботами:

  • Значительно более низкие производственные затраты;
  • Высокая энергоэффективность (насекомое получает энергию для своего движения из пищи);
  • Способность передвигаться по сложным рельефам и в узких местах;
  • Возможность использования в экстремальных условиях, включая миссии на других планетах.
В настоящее время исследователи работают над дальнейшим совершенствованием этих кибер-тараканов, устанавливая на них датчики и камеры. Ожидается, что в будущем такие «живые роботы» станут главными помощниками при поиске людей под завалами после землетрясений или при изучении радиационных зон, опасных для жизни человека.

ТехнологииРобототехникаНаукаКибер-организмСингапур
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Кейчрон представила мощную док-станцию с интерфейсом Тундерболт 5Кейчрон представила мощную док-станцию с интерфейсом Тундерболт 5Сегодня, 00:26Apple представила возможность полной персонализации голоса SiriApple представила возможность полной персонализации голоса SiriСегодня, 00:23Эра искусственного интеллекта: массовые сокращения в глобальных технологических компаниях в 2026 годуЭра искусственного интеллекта: массовые сокращения в глобальных технологических компаниях в 2026 годуВчера, 23:59Революция в сфере ИИ: система ВКАЭ увеличила производительность GPU до 23 разРеволюция в сфере ИИ: система ВКАЭ увеличила производительность GPU до 23 разВчера, 23:29Партнерство конкурента Amazon Букшоп.орг и Kobo: рынок электронных книг меняетсяПартнерство конкурента Amazon Букшоп.орг и Kobo: рынок электронных книг меняетсяВчера, 23:21Belkin представила новый внешний аккумулятор мощностью 45 Вт со встроенным кабелемBelkin представила новый внешний аккумулятор мощностью 45 Вт со встроенным кабелемВчера, 22:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке