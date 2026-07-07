Вирджил ван Дейк может покинуть Ливерпуль: Милан — главный претендент на защитника

·2·Спорт
Вирджил ван Дейк может покинуть Ливерпуль: Милан — главный претендент на защитника

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк оказался под вопросом относительно своего будущего в мерсисайдском клубе. Поскольку до истечения контракта опытного нидерландского защитника остался всего год, ряд европейских грандов стремятся заполучить его в свои ряды. В частности, итальянский «Милан» определил Ван Дейка в качестве главной цели для укрепления линии обороны. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно данным зарубежных изданий, включая Goal.com, «Милан» планирует радикальное обновление состава под руководством нового главного тренера Аморима. Если трансфер состоится, Ван Дейк может оказаться в одной команде с такими звездами, как Кристиан Пулишич и Лука Модрич на «Сан-Сиро». Подобные слухи вызывают беспокойство у болельщиков «Ливерпуля», так как команда может лишиться главного столпа своих успехов последних лет.

Перемены на «Энфилде» и кадровые проблемы

В данный момент «Ливерпуль» переживает период больших перемен. Уход таких тренеров, как Юрген Клопп и Арне Слот, а также расставание с лидерами, такими как Мохаммед Салах и Эндрю Робертсон, изменили атмосферу в клубе. Для нового главного тренера Андони Ираолы Ван Дейк остается не только оплотом обороны, но и важной фигурой, обеспечивающей стабильность внутри команды.

Однако издание Ливерпуль Эчо опровергает эти сообщения, подчеркивая, что руководство клуба намерено удержать капитана. Тем не менее, сокращающийся срок контракта и открытость игрока к новым вызовам не исключают вероятность трансфера. Помимо «Милана», интерес к футболисту проявляет и турецкий «Фенербахче».

Проблемы «Ливерпуля» в линии обороны ограничиваются не только Ван Дейком. Еще один защитник команды, Джо Гомес, также заявил, что не принял окончательного решения относительно своего будущего. Учитывая, что Ибраима Конате уже перешел в «Реал Мадрид», уход Ван Дейка и Гомеса может оставить в распоряжении Ираолы лишь неопытных молодых игроков, таких как Жереми Жаке и Джованни Леони.

Ситуация в полузащите клуба также нестабильна. К воспитаннику академии Кертису Джонсу проявляет серьезный интерес другой итальянский гранд — «Интер». В то время как «Ливерпуль» оценивает своего воспитанника в 35 миллионов фунтов стерлингов, миланцы пока предлагают 22 миллиона. На данный момент переговоры о продлении контракта с Джонсом приостановлены.

ЛиверпульМиланВирджил ван ДейкТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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