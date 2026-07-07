Apple представила возможность полной персонализации голоса Siri

·2·Технологии
Apple представила возможность полной персонализации голоса Siri

Компания Apple в новой бета-версии операционной системы iOS 27 запустила функцию настройки скорости речи и эмоциональности голосового помощника Siri. Это обновление является важным шагом на пути к тому, чтобы сделать помощника Apple более человечным и естественным, позволяя пользователям адаптировать взаимодействие с AI под свои предпочтения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Это нововведение, появившееся в iOS 27 бета 3, было ранее анонсировано на конференции WWDC 26. Теперь тестировщики могут использовать специальные ползунки под названием «Паке» (Темп) и «Экспрессивитй» (Выразительность) в меню Siri. С помощью этих настроек можно замедлить или ускорить темп речи помощника, а также изменить уровень эмоций в его голосе.

Согласно данным иксбт.ком, этим шагом Apple стремится конкурировать с такими игроками, как ChatGPT. Известно, что OpenAI уже предоставила в своем голосовом помощнике ChatGPT расширенные функции, позволяющие пользователям выбирать не только скорость, но и теплоту голоса, энтузиазм и даже стиль общения (профессиональный, дружелюбный или шутливый).

Siri стала еще умнее и гибче

В процессе настройки голоса Siri система позволяет пользователю сразу прослушать выбранные изменения. Например, помощник произносит стандартные фразы, такие как «У вас одно новое сообщение», с разным темпом и интонацией. Это помогает владельцам iPhone выбрать наиболее комфортный для себя формат общения.

В новой системе iOS 27 Siri не ограничивается только голосом. Она глубоко интегрирована во все уровни системы, позволяя пользователям вести переписку через Dynamic Island, общаться с помощником нажатием боковой кнопки или через специальное приложение Siri. Новая Siri на базе AI обучается давать более точные ответы путем индексации личных данных пользователя.

Стоит отметить, что в процессе бета-тестирования некоторые пользователи столкнулись с проблемами доступа к функциям Siri после обновления. Обычно это связано с тем, что модели AI переоптимизируют данные на устройстве, что может потребовать времени до полной стабилизации системы. Также в версии iOS 27 бета 3 был обновлен значок приложения Реминдерс.

Данная стратегия Apple направлена на то, чтобы сделать AI еще ближе к повседневной жизни. Siri становится не просто роботом, выполняющим команды, а цифровым компаньоном, способным подстраиваться под настроение и желания пользователя. Ожидается, что эти функции станут доступны всем пользователям вместе с финальной версией iOS 27.

AppleiPhoneSiriiOS 27Искусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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