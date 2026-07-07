Гигабйте представила доступный игровой ноутбук Эагле ГЛ6Дж

·20·Технологии
Гигабйте представила доступный игровой ноутбук Эагле ГЛ6Дж

Компания Гигабйте, один из ведущих брендов на рынке компьютерных технологий, представила свою новую модель Эагле ГЛ6Дж. Этот ноутбук был разработан как доступное решение для любителей игр, сочетающее в себе современный дизайн и аппаратное обеспечение предыдущих поколений. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Самая примечательная особенность устройства заключается в его графической мощности. По данным иксбт.ком, модель Эагле ГЛ6Дж предлагает пользователям выбор из двух видеокарт: NVIDIA GeForce RTX 4050 Лаптоп или более старой GeForce RTX 3050 Лаптоп. Стоит отметить, что вариант с RTX 4050 обладает преимуществом не только благодаря высокой производительности, но и поддержке технологии генерации кадров (DLSS 3).

Технические характеристики и производительность

«Сердцем» ноутбука является процессор AMD Ryzen 5 7533ХС. Хотя этот процессор основан на архитектуре Zen 3 и не является представителем последнего поколения, он обеспечивает достаточную мощность для игр и повседневных задач. Устройство оснащено 16-дюймовым дисплеем с разрешением 1200п, а частота обновления 165 Гц гарантирует плавность игрового процесса.

В вопросе памяти Гигабйте проявила щедрость. Пользователи имеют возможность расширить оперативную память (RAM) до 64 GB, а постоянную память SSD — до 4 TB. Подобные показатели обычно характерны для ноутбуков более высокого сегмента, что повышает конкурентоспособность Эагле ГЛ6Дж.

Корпус и возможности подключения

Вес ноутбука составляет 2,2 кг, а толщина варьируется от 20 мм до 24 мм. Аккумулятор емкостью 61 Wh обеспечивает автономную работу устройства. Для подключения внешних устройств предусмотрены следующие порты:

  • Сетевой порт РДж45;
  • Видеовыход HDMI;
  • Два порта USB 3.2 и один порт USB 2.0;
  • Современный порт USB-C 3.2.
Для беспроводной связи внедрен стандарт Wi-Fi 6E, что обеспечивает стабильную скорость интернета. На рынке Узбекистана этот ноутбук может привлечь внимание студентов и пользователей, ищущих бюджетное игровое устройство, благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

В заключение можно сказать, что Гигабйте Эагле ГЛ6Дж предназначен для тех, кто ищет не сверхмощный, но надежный ноутбук с широкими возможностями расширения. Использование более старых компонентов позволило снизить цену устройства, что в нынешних экономических условиях может стать решающим фактором для многих покупателей.

GigabyteНоутбукNVIDIAGeForce RTXТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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