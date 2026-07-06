Эра искусственного интеллекта: массовые сокращения в глобальных технологических компаниях в 2026 году

·24·Технологии
Эра искусственного интеллекта: массовые сокращения в глобальных технологических компаниях в 2026 году

Мировой технологический рынок в 2026 году переживает период серьезной трансформации. Крупные ИТ-гиганты, несмотря на рекордные доходы, продолжают массово сокращать штат сотрудников. Основной причиной этого процесса называют стремительное внедрение технологий искусственного интеллекта (AI). По данным Лаёффс.фйи, только в текущем году в отрасли потеряли работу более 120 тысяч человек. Об этом Techcrunch.ком сообщает. Об этом

Корпорация Microsoft в понедельник объявила о сокращении 2,1% своего глобального штата, что составляет примерно 4 800 штатных единиц. Хотя руководство компании подчеркивает, что эти позиции не заменяются напрямую AI, оно признало, что искусственный интеллект меняет методы работы и автоматизирует множество повседневных задач. Эта тенденция распространяется по всей отрасли как «эпидемия».

Ситуация в крупных компаниях и фактор AI

Согласно отчету, опубликованному корпорацией Oracle в конце июня, за последние 12 месяцев компания уволила 21 000 сотрудников. В своем годовом финансовом отчете компания открыто заявила, что внедрение технологий искусственного интеллекта в операционные процессы может привести к дальнейшему сокращению штата в будущем. Это важный сигнал и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, показывающий, какие навыки будут востребованы на рынке труда в будущем.

Google (Алфабет) также не является исключением из этого процесса. Компания проводит оптимизацию кадров в своем подразделении Cloud, даже несмотря на рост доходов на 63%. В отличие от других компаний, Google выбрала путь поэтапных сокращений, не объявляя единую большую цифру. По оценкам, в 2026 году было уволено до 3 000 инженеров.

  • Meta: сократила 8 000 сотрудников, но перевела 7 000 человек на новые направления AI.
  • Cisco: несмотря на доходы выше ожидаемых, закрыла 4 000 рабочих мест для перераспределения ресурсов на AI и кибербезопасность.
  • GitLab: рассталась с 14% своих сотрудников с целью инвестирования в инфраструктуру AI.
  • Интуит: уволила 3 000 человек для снижения сложности и концентрации на продуктах AI.

Парадокс экономического роста и безработицы

Согласно анализу консалтинговой фирмы Чалленгер, Грай & Чристмас, май стал месяцем с наибольшим количеством сокращений за последние годы, при этом AI был указан как самая частая причина. Компания Cloudflare, несмотря на рекордный квартальный доход в своей истории (639,8 миллиона долларов), приняла решение уволить 20% своих сотрудников.

Эксперты считают, что технологические компании оптимизируют свои структуры после чрезмерного расширения в период пандемии. Этот процесс связан не только с экономией затрат, но и с мобилизацией ресурсов компании для гонки в сфере искусственного интеллекта, которая является главным драйвером будущего. Это требует от специалистов на глобальном рынке труда еще больших навыков работы с новыми технологиями.

MicrosoftGoogleMetaИскусственный ИнтеллектТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Кейчрон представила мощную док-станцию с интерфейсом Тундерболт 5Кейчрон представила мощную док-станцию с интерфейсом Тундерболт 5Сегодня, 00:26Apple представила возможность полной персонализации голоса SiriApple представила возможность полной персонализации голоса SiriСегодня, 00:23Ученые превратили тараканов в дистанционно управляемых кибер-роботовУченые превратили тараканов в дистанционно управляемых кибер-роботовВчера, 23:57Революция в сфере ИИ: система ВКАЭ увеличила производительность GPU до 23 разРеволюция в сфере ИИ: система ВКАЭ увеличила производительность GPU до 23 разВчера, 23:29Партнерство конкурента Amazon Букшоп.орг и Kobo: рынок электронных книг меняетсяПартнерство конкурента Amazon Букшоп.орг и Kobo: рынок электронных книг меняетсяВчера, 23:21Belkin представила новый внешний аккумулятор мощностью 45 Вт со встроенным кабелемBelkin представила новый внешний аккумулятор мощностью 45 Вт со встроенным кабелемВчера, 22:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке