Эра искусственного интеллекта: массовые сокращения в глобальных технологических компаниях в 2026 году

Мировой технологический рынок в 2026 году переживает период серьезной трансформации. Крупные ИТ-гиганты, несмотря на рекордные доходы, продолжают массово сокращать штат сотрудников. Основной причиной этого процесса называют стремительное внедрение технологий искусственного интеллекта (AI). По данным Лаёффс.фйи, только в текущем году в отрасли потеряли работу более 120 тысяч человек. Об этом Techcrunch.ком сообщает. Об этом

Корпорация Microsoft в понедельник объявила о сокращении 2,1% своего глобального штата, что составляет примерно 4 800 штатных единиц. Хотя руководство компании подчеркивает, что эти позиции не заменяются напрямую AI, оно признало, что искусственный интеллект меняет методы работы и автоматизирует множество повседневных задач. Эта тенденция распространяется по всей отрасли как «эпидемия».

Ситуация в крупных компаниях и фактор AI

Согласно отчету, опубликованному корпорацией Oracle в конце июня, за последние 12 месяцев компания уволила 21 000 сотрудников. В своем годовом финансовом отчете компания открыто заявила, что внедрение технологий искусственного интеллекта в операционные процессы может привести к дальнейшему сокращению штата в будущем. Это важный сигнал и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, показывающий, какие навыки будут востребованы на рынке труда в будущем.

Google (Алфабет) также не является исключением из этого процесса. Компания проводит оптимизацию кадров в своем подразделении Cloud, даже несмотря на рост доходов на 63%. В отличие от других компаний, Google выбрала путь поэтапных сокращений, не объявляя единую большую цифру. По оценкам, в 2026 году было уволено до 3 000 инженеров.

Meta: сократила 8 000 сотрудников, но перевела 7 000 человек на новые направления AI.

сократила 8 000 сотрудников, но перевела 7 000 человек на новые направления AI. Cisco: несмотря на доходы выше ожидаемых, закрыла 4 000 рабочих мест для перераспределения ресурсов на AI и кибербезопасность.

несмотря на доходы выше ожидаемых, закрыла 4 000 рабочих мест для перераспределения ресурсов на AI и кибербезопасность. GitLab: рассталась с 14% своих сотрудников с целью инвестирования в инфраструктуру AI.

рассталась с 14% своих сотрудников с целью инвестирования в инфраструктуру AI. Интуит: уволила 3 000 человек для снижения сложности и концентрации на продуктах AI.

Парадокс экономического роста и безработицы

Согласно анализу консалтинговой фирмы Чалленгер, Грай & Чристмас, май стал месяцем с наибольшим количеством сокращений за последние годы, при этом AI был указан как самая частая причина. Компания Cloudflare, несмотря на рекордный квартальный доход в своей истории (639,8 миллиона долларов), приняла решение уволить 20% своих сотрудников.

Эксперты считают, что технологические компании оптимизируют свои структуры после чрезмерного расширения в период пандемии. Этот процесс связан не только с экономией затрат, но и с мобилизацией ресурсов компании для гонки в сфере искусственного интеллекта, которая является главным драйвером будущего. Это требует от специалистов на глобальном рынке труда еще больших навыков работы с новыми технологиями.