Внутри искусственного интеллекта Claude обнаружено скрытое «пространство мышления»

·57·Технологии
Внутри искусственного интеллекта Claude обнаружено скрытое «пространство мышления»

Исследователи искусственного интеллекта смогли обнаружить внутри языковой модели Claude особое «рабочее пространство», похожее на процессы в человеческом мозге. Это открытие показывает, что нейросети — это не просто алгоритмы, предсказывающие следующее слово, а системы, формирующие внутренние логические этапы при выполнении сложных задач. Эти скрытые состояния не видны пользователю, но напрямую влияют на принятие окончательного решения системой. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Команда ученых в области интерпретируемого искусственного интеллекта использовала новый метод анализа под названием Джакобиан ленс (Дж-ленс) для изучения внутренних процессов модели Claude. Согласно данным иксбт.ком, этот метод позволил связать скрытые сигналы внутри модели с конкретными понятиями путем математического анализа активации нейронов. В результате было найдено скрытое пространство, названное «Дж-спаке».

Сходство с человеческим мозгом и внутренние процессы

Исследователи отмечают, что Дж-спаке функционально напоминает свойства «глобального рабочего пространства» в человеческом мозге. Эта система делает данные доступными для сознательного контроля. В модели Claude каждое состояние также связано с определенным понятием или словом, однако его активация не означает, что модель обязательно напишет именно это слово. Это скорее промежуточный этап, подготавливающий информацию для дальнейших внутренних процессов.

Важно то, что Дж-спаке отличается от обычного метода «чаин-оф-тугхт» (цепочка рассуждений). Если в цепочке рассуждений модель пишет текстовый черновик для самой себя, то в Дж-спаке всё происходит только через сигналы на уровне нейронов. Например, если модель спросить о количестве ног у существа, плетущего паутину, она активирует понятие «паук» во внутреннем пространстве, но в ответе может сразу сказать «восемь», не используя само слово.

Экспериментальное вмешательство и результаты

Ученые провели интересный эксперимент, чтобы доказать, что это скрытое пространство является не просто пассивным индикатором, а активно участвует в принятии решений. Они поручили модели «мысленно» выбрать вид спорта из определенной категории, а затем озвучить его. Перед тем как Claude дал ответ, с помощью Дж-ленс было зафиксировано, что в его внутреннем пространстве активировалось понятие «футбол» (соккер).

Затем исследователи вмешались непосредственно в вычисления и, не давая никаких текстовых команд, заменили модель «футбола» в сигналах внутренних нейронов на «регби». В результате Claude изменил свой выбор и сообщил, что выбрал вид спорта регби. Это подтверждает, что скрытое пространство управляет логическими выводами модели.

Следует особо подчеркнуть, что это открытие не означает наличие у модели Claude сознания или субъективных чувств. Однако исследование показало, что современные языковые модели способны самостоятельно формировать структуры обработки внутренней информации для выполнения сложных когнитивных операций. Это поможет в будущем лучше понять, как «мыслит» искусственный интеллект.

ClaudeИскусственный ИнтеллектТехнологииНейросетьИсследование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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