Лиам Росениор вернулся в Париж: английский специалист начал работу во Франции

·36·Спорт
Лиам Росениор вернулся в Париж: английский специалист начал работу во Франции

Бывший тренер «Челси» Лиам Росениор продолжит свою профессиональную карьеру во Франции. 41-летний английский специалист был официально назначен главным тренером «Парижа» (Париж ФК), который конкурирует с «Пари Сен-Жермен» и является еще одним представителем столицы Франции. Это назначение произошло спустя три месяца после его непродолжительной работы на стадионе «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно заявлению пресс-службы клуба, с Росениором подписан двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. Он принял руководство командой от Антуана Комбуаре, который в прошлом сезоне удерживал парижский клуб в первой десятке. Для Росениора это будет второй тренерский опыт в чемпионате Франции.

Новый проект и поддержка Red Булл

Руководство «Парижа», в частности семья Арно и представители клуба, поддерживаемые компанией Red Булл, высоко оценили лидерские качества английского тренера. Спортивный директор Марко Неппе выразил уверенность, что современный и требовательный стиль Росениора выведет команду на новый уровень.

«Лиам Росениор воплощает в себе все те качества, которые мы искали. Он не только тактически подкован, но и обладает большим опытом в развитии молодых игроков и объединении команды ради общей цели. Его взгляды полностью соответствуют нашей долгосрочной стратегии», — подчеркнул Неппе.

Сам тренер также не скрывал своего удовлетворения от назначения. Он заявил, что с нетерпением ждет начала работы с командой и хочет, чтобы футболисты играли на поле свободно, интенсивно и с удовольствием. Его цель — показать болельщикам «Парижа» привлекательный футбол.

Для справки, репутация Росениора во Франции связана с его успешной работой в «Страсбуре». Тогда он с самым молодым составом в Европе вывел команду на седьмое место в турнирной таблице и завоевал путевку в Лигу конференций. Также он успел проявить себя в английских клубах «Халл Сити» и «Дерби Каунти».

Напомним, что после ухода Росениора руководство его бывшего клуба «Челси» подписало контракт с испанским специалистом Хаби Алонсо. Теперь английский тренер начнет реализовывать свои новые идеи в столице Франции.

ФутболЛиам РосениорПарижТрансферыТренер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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