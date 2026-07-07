В Узбекистане цены на жилье в сумах снизились на 4,8 процента

·0·Экономика
В Узбекистане цены на жилье в сумах снизились на 4,8 процента

В 2025 году финансовые условия в Узбекистане относительно смягчились, а банковская система сохранила достаточный запас прочности для покрытия потенциальных рисков.

Согласно обзору Центрального банка, доступность жилья для населения улучшилась, а количество сделок с недвижимостью увеличилось. Однако качество микрозаймов и долговая нагрузка граждан в этом сегменте остаются одними из основных рисков.

Основные показатели банковской системы улучшились

По состоянию на 1 января 2026 года рост ВВП Узбекистана составил 7,7 процента, а инфляция — 7,3 процента.

Доля проблемных кредитов в банковской системе снизилась до 3 процентов. Коэффициент достаточности капитала достиг 18,3 процента, а норматив покрытия ликвидности — 208 процентов.

По мнению Центрального банка, рост доходности банков, увеличение объема депозитов и снижение уровня долларизации экономики укрепили финансовую стабильность.

Цены на жилье в сумах снизились

В 2025 году цены на жилье приблизились к фундаментальным экономическим показателям.

Стоимость недвижимости, рассчитанная в национальной валюте, за год снизилась на 4,8 процента. Однако из-за укрепления сума в долларовом эквиваленте цены выросли на 1,5 процента.

Это означает, что в зависимости от того, в какой валюте рассчитывается стоимость жилья, изменения на рынке выглядят по-разному.

Доступность жилья для населения выросла

В отчете отмечается, что номинальная заработная плата в течение 2025 года выросла на 19 процентов.

Также индекс доступности жилья поднялся со 115 до 126 процентов. На это повлияли рост доходов населения и относительное смягчение условий ипотечного кредитования.

Количество договоров купли-продажи недвижимости, оформленных в нотариальном порядке, увеличилось на 15 процентов, достигнув 295,4 тысячи.

Общая долговая нагрузка снизилась, но риски микрозаймов растут

Отношение расходов населения на обслуживание кредитов к доходам снизилось с 38 до 37 процентов.

Это свидетельствует о некотором облегчении общей долговой нагрузки. Однако Центральный банк подчеркнул, что в сегменте микрозаймов наблюдается обратная тенденция.

В частности, рост долговой нагрузки по микрозаймам и ухудшение качества кредитов требуют постоянного контроля.

Какие риски могут повлиять на банковскую систему?

Согласно результатам стресс-тестов, при базовом сценарии банковская система Узбекистана сохранит устойчивость.

Однако в случае возникновения резких негативных экономических условий показатели капитала в некоторых банках могут приблизиться к минимальным требованиям. Несмотря на это, ожидается, что общая ликвидность в системе останется на достаточном уровне.

В качестве основных рисков Центральный банк выделил следующие:

  • ужесточение глобальных финансовых условий;

  • кредитный риск по микрозаймам;

  • угрозы кибербезопасности;

  • экономические последствия изменения климата.

Регулятор сообщил, что для снижения этих рисков он продолжит укрепление буферов капитала на основе требований Basel III, ужесточение требований к кредитованию и постоянный мониторинг финансовой системы.

Общая картина позитивна: банки стабильны, доступность жилья улучшилась. Но если риски на рынке микрозаймов останутся без внимания, это может создать новое давление на стабильность.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены курсы валют на 8 июляОбъявлены курсы валют на 8 июляСегодня, 16:278 июля ожидается снижение курса доллара8 июля ожидается снижение курса доллараСегодня, 10:33В Узбекистане инфляция ускорилась до 6,4 процентаВ Узбекистане инфляция ускорилась до 6,4 процентаСегодня, 09:58Объявлены курсы валют на 7 июляОбъявлены курсы валют на 7 июляВчера, 16:07Начались выплаты по программе «Солнечный дом»Начались выплаты по программе «Солнечный дом»Вчера, 11:25Стало известно, насколько сократилась добыча газа в УзбекистанеСтало известно, насколько сократилась добыча газа в УзбекистанеВчера, 11:16
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Прогноз роста курса доллара на 19 июня
Прогноз роста курса доллара на 19 июня
7 июля ожидается рост курса доллара
7 июля ожидается рост курса доллара
29 июня ожидается снижение курса доллара
29 июня ожидается снижение курса доллара
Объявлены курсы валют на 29 июня
Объявлены курсы валют на 29 июня
В Узбекистане зарплаты, пенсии и пособия увеличат на 7 процентов
В Узбекистане зарплаты, пенсии и пособия увеличат на 7 процентов
Объявлены курсы валют на 10 июня
Объявлены курсы валют на 10 июня
Объявлены курсы валют на 26 июня
Объявлены курсы валют на 26 июня
Прогноз снижения курса доллара на 23 июня
Прогноз снижения курса доллара на 23 июня