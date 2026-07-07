В Узбекистане цены на жилье в сумах снизились на 4,8 процента

В 2025 году финансовые условия в Узбекистане относительно смягчились, а банковская система сохранила достаточный запас прочности для покрытия потенциальных рисков.

Согласно обзору Центрального банка, доступность жилья для населения улучшилась, а количество сделок с недвижимостью увеличилось. Однако качество микрозаймов и долговая нагрузка граждан в этом сегменте остаются одними из основных рисков.

Основные показатели банковской системы улучшились

По состоянию на 1 января 2026 года рост ВВП Узбекистана составил 7,7 процента, а инфляция — 7,3 процента.

Доля проблемных кредитов в банковской системе снизилась до 3 процентов. Коэффициент достаточности капитала достиг 18,3 процента, а норматив покрытия ликвидности — 208 процентов.

По мнению Центрального банка, рост доходности банков, увеличение объема депозитов и снижение уровня долларизации экономики укрепили финансовую стабильность.

Цены на жилье в сумах снизились

В 2025 году цены на жилье приблизились к фундаментальным экономическим показателям.

Стоимость недвижимости, рассчитанная в национальной валюте, за год снизилась на 4,8 процента. Однако из-за укрепления сума в долларовом эквиваленте цены выросли на 1,5 процента.

Это означает, что в зависимости от того, в какой валюте рассчитывается стоимость жилья, изменения на рынке выглядят по-разному.

Доступность жилья для населения выросла

В отчете отмечается, что номинальная заработная плата в течение 2025 года выросла на 19 процентов.

Также индекс доступности жилья поднялся со 115 до 126 процентов. На это повлияли рост доходов населения и относительное смягчение условий ипотечного кредитования.

Количество договоров купли-продажи недвижимости, оформленных в нотариальном порядке, увеличилось на 15 процентов, достигнув 295,4 тысячи.

Общая долговая нагрузка снизилась, но риски микрозаймов растут

Отношение расходов населения на обслуживание кредитов к доходам снизилось с 38 до 37 процентов.

Это свидетельствует о некотором облегчении общей долговой нагрузки. Однако Центральный банк подчеркнул, что в сегменте микрозаймов наблюдается обратная тенденция.

В частности, рост долговой нагрузки по микрозаймам и ухудшение качества кредитов требуют постоянного контроля.

Какие риски могут повлиять на банковскую систему?

Согласно результатам стресс-тестов, при базовом сценарии банковская система Узбекистана сохранит устойчивость.

Однако в случае возникновения резких негативных экономических условий показатели капитала в некоторых банках могут приблизиться к минимальным требованиям. Несмотря на это, ожидается, что общая ликвидность в системе останется на достаточном уровне.

В качестве основных рисков Центральный банк выделил следующие:

ужесточение глобальных финансовых условий;

кредитный риск по микрозаймам;

угрозы кибербезопасности;

экономические последствия изменения климата.

Регулятор сообщил, что для снижения этих рисков он продолжит укрепление буферов капитала на основе требований Basel III, ужесточение требований к кредитованию и постоянный мониторинг финансовой системы.

Общая картина позитивна: банки стабильны, доступность жилья улучшилась. Но если риски на рынке микрозаймов останутся без внимания, это может создать новое давление на стабильность.