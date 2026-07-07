Арсенал хочет приобрести бывшего защитника Манчестер Юнайтед на замену Бену Уайту

Лондонский Арсенал готовит неожиданный трансферный ход в летнее окно. Чтобы усилить состав, «канониры» рассматривают кандидатуру Аарона Уан-Биссаки, известного по выступлениям за Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас, а ныне защищающего цвета Вест Хэма. Интерес возник на фоне неопределенности вокруг одного из ключевых защитников команды Бена Уайта. Об этом сообщает Goal.com .

По данным издания ТЭАМТалк, руководство Арсенала серьезно обеспокоено тем, что Бен Уайт может покинуть команду. К английскому защитнику проявляют интерес ряд европейских грандов и клубы из Саудовской Аравии. В связи с этим главный тренер Микель Артета сформировал список из 11 кандидатов для укрепления правого фланга обороны, и Аарон Уан-Биссака занимает в нем одно из ведущих мест.

Изменения в линии обороны

28-летний Аарон Уан-Биссака недавно уверенно выступил за сборную ДР Конго на завершившемся Чемпионате мира. Его команда сумела выйти из группы, где были такие сильные соперники, как Португалия и Колумбия. Ожидается, что вылет Вест Хэма из Английской Премьер-лиги приведет к снижению трансферной стоимости игрока и его желанию вернуться в высший дивизион.

Микель Артета высоко ценит мастерство Уан-Биссаки в единоборствах. Руководство Арсенала верит, что этот футболист составит конкуренцию Юрриену Тимберу и придаст обороне команды дополнительную надежность. Особенно полезными оборонительные навыки Уан-Биссаки могут оказаться при нейтрализации самых опасных вингеров Премьер-лиги.

Проблемы, связанные с Беном Уайтом

Ситуация вокруг Бена Уайта гораздо сложнее. Игрок борется не только с трансферными слухами, но и с серьезными травмами. В частности, он не смог сыграть в решающих матчах прошлого сезона, включая финал Лиги чемпионов, где Арсенал уступил Пари Сен-Жермен. Эта травма также помешала ему поехать на Чемпионат мира в составе сборной Англии.

Спортивный директор клуба Андреа Берта сейчас активно работает на трансферном рынке. В списке есть не только Аарон Уан-Биссака, но и другие известные имена. Лондонцы готовы вести переговоры по нескольким направлениям. Список футболистов, за которыми следят скауты Арсенала, выглядит следующим образом:

Эзри Конса (Астон Вилла)

Жюль Кунде (Барселона)

Оскар Мингеса (Сельта)

Лютсхарел Гертрюйда (РБ Лейпциг)

На перспективу клуб рассматривает и более молодые варианты. Таланты, такие как защитник Ромы Уэсли, игрок Монако Вандерсон и представитель Спортинга Иван Фреснеда, входят в долгосрочные планы Микеля Артеты. Арсенал, выигравший Английскую Премьер-лигу в прошлом сезоне, намерен углубить состав для сохранения своей гегемонии.