Арсенал хочет приобрести бывшего защитника Манчестер Юнайтед на замену Бену Уайту

·87·Спорт
Арсенал хочет приобрести бывшего защитника Манчестер Юнайтед на замену Бену Уайту

Лондонский Арсенал готовит неожиданный трансферный ход в летнее окно. Чтобы усилить состав, «канониры» рассматривают кандидатуру Аарона Уан-Биссаки, известного по выступлениям за Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас, а ныне защищающего цвета Вест Хэма. Интерес возник на фоне неопределенности вокруг одного из ключевых защитников команды Бена Уайта. Об этом сообщает Goal.com .

По данным издания ТЭАМТалк, руководство Арсенала серьезно обеспокоено тем, что Бен Уайт может покинуть команду. К английскому защитнику проявляют интерес ряд европейских грандов и клубы из Саудовской Аравии. В связи с этим главный тренер Микель Артета сформировал список из 11 кандидатов для укрепления правого фланга обороны, и Аарон Уан-Биссака занимает в нем одно из ведущих мест.

Изменения в линии обороны

28-летний Аарон Уан-Биссака недавно уверенно выступил за сборную ДР Конго на завершившемся Чемпионате мира. Его команда сумела выйти из группы, где были такие сильные соперники, как Португалия и Колумбия. Ожидается, что вылет Вест Хэма из Английской Премьер-лиги приведет к снижению трансферной стоимости игрока и его желанию вернуться в высший дивизион.

Микель Артета высоко ценит мастерство Уан-Биссаки в единоборствах. Руководство Арсенала верит, что этот футболист составит конкуренцию Юрриену Тимберу и придаст обороне команды дополнительную надежность. Особенно полезными оборонительные навыки Уан-Биссаки могут оказаться при нейтрализации самых опасных вингеров Премьер-лиги.

Проблемы, связанные с Беном Уайтом

Ситуация вокруг Бена Уайта гораздо сложнее. Игрок борется не только с трансферными слухами, но и с серьезными травмами. В частности, он не смог сыграть в решающих матчах прошлого сезона, включая финал Лиги чемпионов, где Арсенал уступил Пари Сен-Жермен. Эта травма также помешала ему поехать на Чемпионат мира в составе сборной Англии.

Спортивный директор клуба Андреа Берта сейчас активно работает на трансферном рынке. В списке есть не только Аарон Уан-Биссака, но и другие известные имена. Лондонцы готовы вести переговоры по нескольким направлениям. Список футболистов, за которыми следят скауты Арсенала, выглядит следующим образом:

  • Эзри Конса (Астон Вилла)
  • Жюль Кунде (Барселона)
  • Оскар Мингеса (Сельта)
  • Лютсхарел Гертрюйда (РБ Лейпциг)
На перспективу клуб рассматривает и более молодые варианты. Таланты, такие как защитник Ромы Уэсли, игрок Монако Вандерсон и представитель Спортинга Иван Фреснеда, входят в долгосрочные планы Микеля Артеты. Арсенал, выигравший Английскую Премьер-лигу в прошлом сезоне, намерен углубить состав для сохранения своей гегемонии.

АрсеналТрансферыБен УайтАарон Уан-БиссакаАнглийская Премьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лиам Росениор вернулся в Париж: английский специалист начал работу во ФранцииЛиам Росениор вернулся в Париж: английский специалист начал работу во ФранцииСегодня, 17:54ПСЖ подписал очередной талант из академии МиланаПСЖ подписал очередной талант из академии МиланаСегодня, 16:55Конфликт между Родри и Бернарду Силвой: звезда сборной Испании извинился перед бывшим одноклубникомКонфликт между Родри и Бернарду Силвой: звезда сборной Испании извинился перед бывшим одноклубникомСегодня, 16:36Политический скандал на ЧМ-2026: Трамп во всем признался...Политический скандал на ЧМ-2026: Трамп во всем признался...Сегодня, 16:35Серьезная проблема сборной Англии: Беллингем и Райс могут пропустить полуфиналСерьезная проблема сборной Англии: Беллингем и Райс могут пропустить полуфиналСегодня, 16:16Эвертон начинает переговоры по трансферу защитника Тоттенхэма Джеда СпенсаЭвертон начинает переговоры по трансферу защитника Тоттенхэма Джеда СпенсаСегодня, 15:15
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану