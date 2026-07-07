Представлен Nothing Phone (4б): 6 лет обновлений и рекордный аккумулятор

Британский бренд Nothing расширил линейку своих продуктов, официально представив смартфон Nothing Phone (4б) с новым индексом. Это первое устройство серии «б» в истории компании, которое вступает в конкуренцию в среднем ценовом сегменте благодаря уникальному дизайну и длительной программной поддержке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Внешний вид смартфона сохранил традиционный стиль бренда, объединив дизайнерские элементы моделей Фоне (2а) и Фоне (2а) Pro. На задней панели устройства расположен интерфейс Глйф, ставший визитной карточкой Nothing. В новой модели эта световая панель также получила функцию сигнализации красным светом во время видеосъемки.

Технически Nothing Phone (4б) оснащен 6,77-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем. Экран имеет разрешение Фулл ХД+, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 2000 нит. Это позволяет четко видеть изображение даже в солнечную погоду. В центре устройства установлен процессор Snapdragon 6 Ген 4 и 8 GB RAM.

Искусственный интеллект и специальная кнопка

На корпусе смартфона появилась новая дополнительная кнопка под названием Эссентиал Кей. По данным иксбт.ком, с помощью этой кнопки пользователи получают быстрый доступ к функциям AI. Это соответствует современным трендам рынка смартфонов и служит для упрощения пользовательского опыта.

Что касается возможностей камеры, в основном блоке расположены главный сенсор на 50 Мп и широкоугольный объектив на 8 Мп. На передней панели находится селфи-камера на 16 Мп. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 5200 mAh, однако версия для индийского рынка будет выпущена с батареей на 6000 mAh. Это самый большой показатель аккумулятора в истории бренда Nothing.

В вопросе программного обеспечения компания дает серьезные обещания. Фоне (4б) работает на базе Nothing ОС 4.1, основанной на Android 16. Производитель гарантирует три крупных обновления Android и шесть лет обновлений системы безопасности.

Дополнительные возможности и цена

Проводная зарядка мощностью 33 В;

Реверсивная зарядка мощностью 7,5 В;

Защита от пыли и влаги по стандарту ИП64;

Модули Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 и NFC;

Стереодинамики.

На европейском рынке базовая версия Nothing Phone (4б) со 128 GB памяти оценивается примерно в 330 евро. Учитывая растущую популярность продукции этого бренда на рынке Узбекистана, можно ожидать, что новая модель вскоре появится на прилавках местных ритейлеров.