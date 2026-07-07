Онлайн-ритейлер Самокат тестирует доставку с помощью роботов-курьеров

Сервис Самокат, один из крупнейших онлайн-ритейлеров России, перешел на новый этап развития. Компания начала тестирование специальных роботов-курьеров для доставки заказов клиентам. Ожидается, что эта технологическая новинка послужит не только автоматизации логистических процессов, но и снижению себестоимости услуг. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рамках нового проекта робот получил название «Турби». В настоящее время пользователи при оформлении заказа могут выбрать один из трех способов: с помощью традиционного курьера-партнера, через робота-курьера или самовывоз. Подобные инновации являются важным шагом на пути к снижению зависимости от человеческого фактора в современной сфере ритейла.

Экономическая эффективность и преимущества для клиентов

Использование услуг робота-курьера также должно быть финансово выгодным для клиентов. По данным Иксбт.ком, для пользователей, выбравших доставку роботом, минимальная сумма заказа (чек) установлена на 20 процентов ниже обычной. Это создает дополнительные удобства для потребителей, совершающих небольшие покупки.

Пока роботы «Турби» передвигаются по коротким маршрутам в ограниченных зонах, в частности, в некоторых районах Москвы. В течение испытательного срока тщательно изучаются адаптивность устройств к городской инфраструктуре, устойчивость к погодным условиям и взаимодействие с пешеходами.

Гармония технологий и эмоций

Представители Самокат отмечают, что роботы-курьеры — это не только технологическое и инновационное решение, но и важный источник положительных эмоций для пользователей. С этой целью на корпус робота нанесены различные интересные и поднимающие настроение фразы. Например, надписи вроде «Заряжаюсь от вашей улыбки» или «Мои датчики показывают, что рядом очень приятный человек» помогают наладить своеобразный диалог с клиентами.

С помощью этого проекта компания стремится сделать службу доставки еще более популярной и доступной. Оптимизация логистических затрат с помощью роботов закладывает основу для повышения качества обслуживания в других регионах в будущем. Учитывая, что на рынке Узбекистана в последние годы также стремительно развиваются службы доставки, подобный глобальный опыт может стать интересным примером для местных стартапов и ритейлеров.

Сообщается, что с роботами-курьерами можно не только общаться, но и фотографироваться на память. Это рассматривается как маркетинговый инструмент, способствующий укреплению связи бренда с клиентами. В настоящее время процессы тестирования продолжаются, и по результатам будет рассмотрен вопрос о расширении проекта.