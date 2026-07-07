В Великобритании ежегодно бесследно исчезает более 750 тысяч автомобилей

На автомобильном рынке Великобритании наблюдается серьезный кризис: ежегодно с дорог страны исчезают около 750 тысяч транспортных средств, которые пропадают из официальных отчетов. Большая часть этих автомобилей была угнана, незаконно разобрана на запчасти или передвигается с поддельными государственными номерами, что приводит к росту преступности и увеличению стоимости страхования в стране. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Глава Ассоциации по переработке автомобилей (Вехикле Рекйклерс Ассокиатион) Энди Лэтэм сообщил изданию Autocar, что исчезновение автомобилей в таких масштабах связано с определенными пробелами в сфере торговли. По данным ДВЛА (Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств), ежегодно судьба от 650 до 841 тысячи автомобилей остается неизвестной.

Проблема незаконного экспорта и «черного» рынка

Лэтэм подчеркивает, что, хотя некоторые автомобили официально регистрируются как выведенные из эксплуатации, большинство из них экспортируется за границу без документов или разбирается на запчасти в подпольных мастерских. Слабый контроль позволяет преступникам отправлять детали и шины за рубеж в контейнерах. Кроме того, детали, демонтированные лицами без лицензии, свободно продаются на онлайн-платформах.

По текущим оценкам, в Великобритании действуют более 1000 нелицензированных предприятий по разборке автомобилей. Такой незаконный бизнес не только угрожает безопасности дорожного движения, но и приводит к росту страховых премий (инсуранке премиумс) для всех водителей.

Поддельные номера и недостатки системы контроля

Преступники широко используют «призрачные» или поддельные номера, чтобы скрыть личность угнанных автомобилей и обмануть систему АНПР (автоматические камеры распознавания номеров). Камеры на британских дорогах сканируют около 100 миллионов номеров в день, однако 1-2% из них являются нечитаемыми или предоставляют неверную информацию. По мнению экспертов, значительная часть этого показателя является результатом преднамеренного мошенничества.

По словам представителя Бюро автостраховщиков (МИБ) Мартина Сондерса, использование поддельных номеров напрямую связано с такими правонарушениями, как торговля наркотиками, организованная преступность и уклонение от штрафов. «Государственные номера — это единственное окно для идентификации автомобиля. Нельзя мириться с ущербом, который наносят водители, остающиеся невидимыми на наших дорогах», — говорит он.

Согласно законодательству, перед экспортом любого автомобиля необходимо уведомить ДВЛА, а непригодные к эксплуатации транспортные средства должны утилизироваться в центрах, имеющих специальное разрешение. Однако на практике несоблюдение этих процедур превращает британский автомобильный рынок в «дикий запад». Подобные случаи служат важным уроком для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, и подчеркивают необходимость усиления цифрового контроля за учетом автомобилей.