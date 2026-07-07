Peugeot и Донгфенг совместно выпустят новые флагманские электромобили

Знаменитый французский бренд Peugeot готовится к выводу на рынок двух новых флагманских электромобилей в партнерстве с китайской компанией Донгфенг. Ожидается, что модели, создаваемые в рамках этого проекта, станут самыми крупными и технологически продвинутыми автомобилями бренда. Несмотря на то, что в основе машин лежит китайская платформа, руководство компании обещает, что они во всех отношениях сохранят истинный дух Peugeot. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Эти модели, которые будут созданы на базе концепт-каров, представленных на Пекинском автосалоне, относятся к Д-сегменту. Одна из них воплотит в себе универсальность в стиле Peugeot 508, а вторая — кроссовер, который будет крупнее всех существующих европейских моделей бренда. В интервью изданию Autocar генеральный директор Peugeot Ален Фаве подчеркнул, что новый проект — это не просто «ребеджинг» (переклеивание шильдиков), а глубокое инженерное сотрудничество.

Сочетание китайских технологий и французского дизайна

Хотя новые электромобили будут опираться на архитектуру и силовые агрегаты Донгфенг, за их внешний вид и дизайн интерьера будут на 100 процентов отвечать специалисты Peugeot. Это означает, что ходовые характеристики и комфорт салона будут соответствовать высоким стандартам, к которым привыкли поклонники бренда. По словам Алена Фаве, с точки зрения дизайна и пользовательского опыта эти модели останутся «настоящими Peugeot».

Стратегически этот шаг позволит Peugeot укрепить свои позиции на китайском рынке. Известно, что автомобильный рынок Китая в настоящее время является крупнейшей и наиболее конкурентной площадкой для электромобилей в мире. Работа с местным партнером помогает снизить производственные затраты и быстрее адаптироваться к рыночному спросу.

Неожиданное решение для европейского рынка

Самый интересный аспект проекта заключается в том, что эти новые флагманы не будут продаваться на европейском рынке. Глава компании Ален Фаве официально подтвердил, что планов по выводу этих моделей в Европу нет. Основной причиной названы габариты новых автомобилей, которые слишком велики для европейских стандартов, а также то, что они созданы специально с учетом вкусов китайских потребителей.

Peugeot продолжит свою стратегию в Европе, основываясь на собственных платформах корпорации Stellantis. К 2030 году бренд намерен обновить свою региональную линейку. В рамках этого плана ожидается выпуск следующих моделей:

Новое поколение супермини е-208;

Электрическая версия нового хэтчбека Peugeot 308;

Три новые модели К-сегмента, которые будут производиться во Франции.

Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, эта новость может быть значимой, поскольку Peugeot часто направляет свои модели, произведенные в Китае, на экспортные рынки, включая регион Центральной Азии. Если эти флагманы будут одобрены для экспорта, местные водители смогут испытать самые роскошные и крупные электромобили бренда Peugeot.