Запущено приложение Сави для защиты от мошенничества с использованием ИИ

·43·Технологии
Запущено приложение Сави для защиты от мошенничества с использованием ИИ

В то время как использование возможностей искусственного интеллекта (AI) в злонамеренных целях в мире технологий растет, в сфере кибербезопасности появилось новое решение. Стартап Сави Секуритй представил мобильное приложение, направленное на защиту обычных пользователей от сложных видов мошенничества с использованием AI, включая подделку голоса и виртуальные похищения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Основателями проекта стали братья Патрик и Райан Коглин, обладающие большим опытом в этой сфере. Ранее Патрик занимал руководящие должности в области продуктов безопасности в компаниях Cisco и Сплунк, а Райан работал с потребительскими продуктами в таких гигантах, как Apple и Spotify. Приложение Сави официально выпущено для платформ iPhone и Android, и проект уже успел привлечь 7 миллионов долларов инвестиций от инвесторов во главе с Акрев Капитал.

Идея, рожденная из личной трагедии

Появлению проекта Сави Секуритй послужил ужасный случай, произошедший в семье основателей. Матери Патрика Коглина позвонил неизвестный, и на экране телефона отобразился номер ее дочери. С помощью искусственного интеллекта голос и крики дочери были подделаны настолько реалистично, что мать не усомнилась в подлинности. Мошенники заявили, что взяли девушку в заложники, и потребовали немедленной выплаты денег.

По счастливой случайности мать не растерялась, перезвонила дочери и убедилась, что с ней все в порядке. Этот случай заставил Патрика глубоко задуматься: сложные методы кибератак, которые раньше применялись только против государственных органов или крупных корпораций, теперь используются против обычных людей, даже пожилых.

Как работает технологическая защита?

Приложение Сави защищает пользователей от подозрительного контента, поступающего через текстовые сообщения, электронную почту и телефонные звонки. Система анализирует входящие данные в режиме реального времени, проверяя их на наличие элементов искусственного интеллекта или признаков мошенничества. Это особенно важно в борьбе с атаками типа «Дипфаке», осуществляемыми путем копирования голосов близких людей.

В условиях Узбекистана в последнее время также участились случаи, когда через Telegram и другие мессенджеры подделывают голосовые сообщения знакомых с целью вымогательства денег. Такие приложения, как Сави, могут стать актуальным инструментом обеспечения цифровой безопасности не только в США, но и во всем мире, включая регион Центральной Азии.

Эксперты отмечают, что киберпреступники теперь могут идеально скопировать голос любого человека с помощью всего нескольких секунд видео- или аудиозаписи, полученных из открытых источников в социальных сетях. Команда Сави Секуритй стремится встать на сторону пользователей в этой технологической гонке, предоставляя им надежный «щит».

SaviИскусственный ИнтеллектКибербезопасностьСтартапDeepfake
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

На платформе Avito запущена функция совместного управления профилемНа платформе Avito запущена функция совместного управления профилемСегодня, 18:21Сайты армии США подверглись кибератаке: хакеры оставили политические сообщенияСайты армии США подверглись кибератаке: хакеры оставили политические сообщенияСегодня, 18:20Агенты искусственного интеллекта потребляют в 136 раз больше энергии, чем обычные чат-ботыАгенты искусственного интеллекта потребляют в 136 раз больше энергии, чем обычные чат-ботыСегодня, 17:54Внутри искусственного интеллекта Claude обнаружено скрытое «пространство мышления»Внутри искусственного интеллекта Claude обнаружено скрытое «пространство мышления»Сегодня, 17:23Представлен Nothing Phone (4б): 6 лет обновлений и рекордный аккумуляторПредставлен Nothing Phone (4б): 6 лет обновлений и рекордный аккумуляторСегодня, 16:58Онлайн-ритейлер Самокат тестирует доставку с помощью роботов-курьеровОнлайн-ритейлер Самокат тестирует доставку с помощью роботов-курьеровСегодня, 16:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке