Запущено приложение Сави для защиты от мошенничества с использованием ИИ

В то время как использование возможностей искусственного интеллекта (AI) в злонамеренных целях в мире технологий растет, в сфере кибербезопасности появилось новое решение. Стартап Сави Секуритй представил мобильное приложение, направленное на защиту обычных пользователей от сложных видов мошенничества с использованием AI, включая подделку голоса и виртуальные похищения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Основателями проекта стали братья Патрик и Райан Коглин, обладающие большим опытом в этой сфере. Ранее Патрик занимал руководящие должности в области продуктов безопасности в компаниях Cisco и Сплунк, а Райан работал с потребительскими продуктами в таких гигантах, как Apple и Spotify. Приложение Сави официально выпущено для платформ iPhone и Android, и проект уже успел привлечь 7 миллионов долларов инвестиций от инвесторов во главе с Акрев Капитал.

Идея, рожденная из личной трагедии

Появлению проекта Сави Секуритй послужил ужасный случай, произошедший в семье основателей. Матери Патрика Коглина позвонил неизвестный, и на экране телефона отобразился номер ее дочери. С помощью искусственного интеллекта голос и крики дочери были подделаны настолько реалистично, что мать не усомнилась в подлинности. Мошенники заявили, что взяли девушку в заложники, и потребовали немедленной выплаты денег.

По счастливой случайности мать не растерялась, перезвонила дочери и убедилась, что с ней все в порядке. Этот случай заставил Патрика глубоко задуматься: сложные методы кибератак, которые раньше применялись только против государственных органов или крупных корпораций, теперь используются против обычных людей, даже пожилых.

Как работает технологическая защита?

Приложение Сави защищает пользователей от подозрительного контента, поступающего через текстовые сообщения, электронную почту и телефонные звонки. Система анализирует входящие данные в режиме реального времени, проверяя их на наличие элементов искусственного интеллекта или признаков мошенничества. Это особенно важно в борьбе с атаками типа «Дипфаке», осуществляемыми путем копирования голосов близких людей.

В условиях Узбекистана в последнее время также участились случаи, когда через Telegram и другие мессенджеры подделывают голосовые сообщения знакомых с целью вымогательства денег. Такие приложения, как Сави, могут стать актуальным инструментом обеспечения цифровой безопасности не только в США, но и во всем мире, включая регион Центральной Азии.

Эксперты отмечают, что киберпреступники теперь могут идеально скопировать голос любого человека с помощью всего нескольких секунд видео- или аудиозаписи, полученных из открытых источников в социальных сетях. Команда Сави Секуритй стремится встать на сторону пользователей в этой технологической гонке, предоставляя им надежный «щит».