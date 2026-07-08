Крупная кибератака в США: похищены данные около 7 миллионов водительских удостоверений

·24·Технологии
Крупная кибератака в США: похищены данные около 7 миллионов водительских удостоверений

В результате кибератаки на системы АссуранкеАмерика, одного из крупнейших страховых провайдеров США, произошла утечка персональных данных 6,99 миллиона человек, включая номера водительских удостоверений. Это стало крупнейшим случаем утечки данных, связанных с водительскими документами в США в текущем году. Инцидент демонстрирует, что вопросы безопасности персональных данных актуальны не только для технологических компаний, но и для традиционных финансовых и страховых систем. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Основанная в 1998 году, компания АссуранкеАмерика предоставляет услуги автострахования и страхования аренды в более чем десяти штатах США. В процессе своей деятельности компания собирает государственные удостоверения клиентов и потенциальных страхователей, их контактные данные и подробную информацию о транспортных средствах. Согласно TechCrunch, попадание таких данных в руки киберпреступников создает серьезные риски, такие как мошенничество и кража личности (имперсонатион).

Как произошла хакерская атака?

В официальном уведомлении компании говорится, что хакеры проникли в систему 17 марта. Однако внутреннее расследование было завершено только 15 июня. В результате проверки выяснилось, что помимо имен, контактных данных и номеров водительских удостоверений, хакеры получили доступ к деталям страховых полисов, номерам счетов и страховым требованиям.

По словам представителей АссуранкеАмерика, хакеры нацелились на одного из сотрудников компании. В результате атаки были украдены учетные данные (кредентиалс) сотрудника, что позволило обойти меры безопасности. Эксперты полагают, что подобные случаи обычно осуществляются с помощью вредоносного ПО для кражи паролей или фишингового программного обеспечения. В настоящее время скомпрометированные аккаунты заблокированы.

Общая ситуация в сфере кибербезопасности

По данным генеральной прокуратуры штата Индиана, общее число пострадавших составляет около 7 миллионов человек, и с 10 июля им начали рассылать официальные уведомления. Руководство компании, в частности генеральный директор Джо Скрак, пока не ответило на вопросы о том, был ли контакт с хакерами или был ли выплачен выкуп (рансом).

Это событие произошло на фоне роста числа кибератак в США, связанных с водительскими удостоверениями и документами, удостоверяющими личность. Например, в июне аналогичный инцидент произошел в штате Техас, где были украдены данные более 3 миллионов водительских удостоверений и паспортов. Подобные случаи подчеркивают необходимость пересмотра протоколов цифровой безопасности в глобальном масштабе.

Учитывая, что в Узбекистане также активно идет цифровизация государственных услуг и страховых систем, этот инцидент в США должен стать важным уроком для местных компаний. При хранении персональных данных важно полагаться не только на технические меры, но и повышать уровень знаний сотрудников в области кибергигиены.

КибербезопасностьХакерыAssuranceAmericaУтечка ДанныхСША
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Meta решает проблемы конфиденциальности, связанные со своими умными очкамиMeta решает проблемы конфиденциальности, связанные со своими умными очкамиСегодня, 22:24Стартап Приме Интеллект привлек 130 миллионов долларов инвестиций и получил статус «единорога»Стартап Приме Интеллект привлек 130 миллионов долларов инвестиций и получил статус «единорога»Сегодня, 21:30Венчурный фонд Paradigm привлек 1,2 миллиарда долларов для технологических стартаповВенчурный фонд Paradigm привлек 1,2 миллиарда долларов для технологических стартаповСегодня, 21:21АИ-стартапы бьют рекорды по росту выручкиАИ-стартапы бьют рекорды по росту выручкиСегодня, 20:53Вермилион Клиффс Вентурес выделила 25 млн долларов для стартапов в сфере AI и безопасностиВермилион Клиффс Вентурес выделила 25 млн долларов для стартапов в сфере AI и безопасностиСегодня, 20:28Apple и Броадком подписали крупный контракт на производство чипов беспроводной связи в СШАApple и Броадком подписали крупный контракт на производство чипов беспроводной связи в СШАСегодня, 19:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке