Венчурный фонд Paradigm привлек 1,2 миллиарда долларов для технологических стартапов

Компания Paradigm, один из крупнейших инвесторов в мире криптовалют, объявила о привлечении 1,2 миллиарда долларов для своего очередного венчурного фонда. Это третий по величине венчурный фонд в истории компании, который будет направлен на поддержку самых передовых направлений современных технологий. Этот шаг свидетельствует о том, что доверие к высокотехнологичным проектам на мировом финансовом рынке остается высоким. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

По словам соучредителя компании Мэтта Хуанга, новый фонд не будет ограничиваться только сферой криптовалют. Хотя Paradigm по своим корням связана с блокчейн-экосистемой, теперь инвестиционный портфель будет значительно расширен. В частности, ожидается, что такие области, как искусственный интеллект (AI) и робототехника, станут новыми стратегическими приоритетами компании.

От криптовалюты к искусственному интеллекту

В то время как в последние годы рынок криптовалют сталкивался с различными колебаниями и трудностями, сектор искусственного интеллекта продемонстрировал беспрецедентный рост. В интервью изданию Bloomberg управляющий партнер Paradigm Алана Палмедо подчеркнула, что игнорировать изменения, происходящие сейчас в мире технологий, невозможно. По этой причине компания фокусирует свое внимание на более широких областях, называемых «технологическим рубежом».

Тем не менее, Paradigm не собирается полностью покидать криптоиндустрию. В совместном заявлении Мэтта Хуанга и Аланы Палмедо отмечается, что компания продолжит работу над реорганизацией финансовой системы и развитием блокчейн-инфраструктуры. В частности, не будет остановлена работа над такими блокчейн-инструментами, как Фундрй и Рет, а также над проектом безопасности ЭВМбенч, разработанным в сотрудничестве с OpenAI.

Новые инвестиции и планы на будущее

Paradigm уже успела инвестировать средства своего третьего фонда в несколько крупных проектов. Среди них следующие перспективные направления:

Компания Зиплине, занимающаяся доставкой грузов с помощью дронов;

Стартап Труе Аномалй, работающий в сфере космических технологий;

Проект Кентаур, разрабатывающий агентские инструменты на базе искусственного интеллекта.

Основанная в 2018 году бывшим партнером Секуоиа Мэттом Хуангом и одним из основателей Coinbase Фредом Эрсамом, компания Paradigm за короткое время стала ключевым игроком на венчурном рынке. Ранее издание Валл Стрит Джурнал сообщало, что компания планирует собрать 1,5 миллиарда долларов. Хотя итоговый результат оказался немного меньше ожидаемого, показатель в 1,2 миллиарда долларов является большим успехом в текущих рыночных условиях.

Эти инвестиции окажут косвенное влияние на экосистему технологических стартапов не только на рынке США, но и в глобальном масштабе, включая развивающиеся страны. Внимание крупных венчурных фондов к AI и робототехнике свидетельствует о том, что в ближайшие годы количество инновационных решений в этих сферах увеличится, а технологическая конкуренция усилится.