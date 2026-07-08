Будущее искусственного интеллекта в видеоиграх: Генерал Интуитион предлагает новый подход

В сфере искусственного интеллекта (AI) продолжаются революционные изменения. Хотя современные большие языковые модели, такие как ChatGPT и Claude, показывают высокие результаты в работе с текстом, эксперты отмечают их ограниченность в понимании физического мира. Нью-йоркский стартап Генерал Интуитион предлагает использовать данные видеоигр, чтобы заполнить этот пробел. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Компания, поддерживаемая Джеффом Безосом, недавно привлекла 320 миллионов долларов инвестиций, а её общая оценка достигла 2,3 миллиарда долларов. Как стало известно в подкасте Экуитй издания TechCrunch, в число основных инвесторов вошли Коатуе, Эрик Шмидт, а также исследователи из МИТ и Google DeepMind. Это свидетельствует о высоком доверии технологических гигантов к игровым данным.

Почему данных из интернета недостаточно?

Генеральный директор Генерал Интуитион Пим де Витте объясняет, что традиционные языковые модели опираются на тексты из интернета. Однако для достижения уровня общего искусственного интеллекта (AGI) система должна понимать, как объекты перемещаются во времени и пространстве. Статические данные из интернета не позволяют эффективно обучать законам физического мира, в то время как видеоигры служат готовой симуляцией для этих целей.

Физические законы внутри видеоигр, взаимодействие объектов и сложные визуальные сценарии — лучшая тренировочная площадка для AI. Компания Генерал Интуитион, отделившаяся от платформы Медал ТВ, стремится использовать эту базу данных для создания «мировых моделей» (ворлд моделс). Ожидается, что эти модели откроют беспрецедентные возможности для робототехники и автономных систем.

Этика и вопросы обороны

Новые технологии всегда порождают специфические риски и этические вопросы. В своем интервью Пим де Витте не исключил, что в будущем эти модели могут использоваться в оборонных и военных целях. Это ставит перед компанией задачу по установлению строгих этических границ. Интеллект, сформированный на основе игровых данных, может влиять не только на виртуальные, но и на стратегические решения в реальной жизни.

Для стран, находящихся на пути технологического развития, подобные новости имеют важное значение. Местным разработчикам и специалистам по AI важно не ограничиваться только текстовыми моделями, а изучать мультимодальные и основанные на симуляциях системы для обеспечения конкурентоспособности в будущем. Опыт Генерал Интуитион показывает, что самые мощные системы AI будущего воспитываются не в библиотеках, а в виртуальных мирах.

В заключение можно сказать, что видеоигры перестали быть просто средством развлечения и превращаются в источник данных для решения сложнейших технологических задач человечества. Если Генерал Интуитион успешно реализует свой план, мы вскоре можем стать свидетелями появления роботов, которые чувствуют и понимают физический мир так же, как человек.