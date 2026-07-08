Аргентина защищает титул: в федерации начато масштабное расследование

В то время как сборная Аргентины борется за защиту чемпионского титула на ЧМ-2026, вне футбольного поля вокруг национальной футбольной федерации разгорается серьезное финансовое расследование.

Согласно сообщениям, Федеральное бюро расследований США изучает деятельность Ассоциации футбола Аргентины на предмет отмывания денег и возможных финансовых нарушений.

ФБР проверяет деятельность АФА

По данным ЭасйСпорт, расследование ведется в сотрудничестве с федеральной прокуратурой США.

Специалисты анализируют коммерческую деятельность Аргентинской футбольной федерации на территории США. Основное внимание уделяется тому, были ли нарушены законы США при проведении финансовых операций.

В центре внимания крупные транзакции

Сообщается, что в рамках проверки изучаются операции, связанные с суммами, превышающими 300 миллионов долларов.

Предполагается, что эти средства могли быть получены через спонсорские контракты, продажу медиаправ и другие коммерческие сделки.

Деятельность компаний также под следствием

По информации аргентинского издания Ла Накион, расследование не ограничивается только федерацией.

Также отдельно анализируется деятельность компаний, участвовавших в управлении доходами. Следователи пытаются установить, соблюдались ли требования финансовой прозрачности в этих сделках.

Официальных обвинений пока нет

Отмечается, что на данный момент никому из лиц официальных обвинений не предъявлено.

Следственные действия продолжаются, и окончательные выводы еще не сделаны. Таким образом, в данном случае речь идет лишь о подозрениях и процессе расследования.

Сборная продолжает борьбу на ЧМ

Утверждается, что эта ситуация вне поля не повлияла на участие сборной Аргентины в ЧМ-2026.

Действующие чемпионы мира продолжают борьбу за защиту своего титула. Однако финансовое расследование вокруг федерации может стать одним из самых серьезных событий вне футбольного поля для аргентинского футбола во время турнира.