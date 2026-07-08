Аргентина защищает титул: в федерации начато масштабное расследование
В то время как сборная Аргентины борется за защиту чемпионского титула на ЧМ-2026, вне футбольного поля вокруг национальной футбольной федерации разгорается серьезное финансовое расследование.
Согласно сообщениям, Федеральное бюро расследований США изучает деятельность Ассоциации футбола Аргентины на предмет отмывания денег и возможных финансовых нарушений.
ФБР проверяет деятельность АФА
По данным ЭасйСпорт, расследование ведется в сотрудничестве с федеральной прокуратурой США.
Специалисты анализируют коммерческую деятельность Аргентинской футбольной федерации на территории США. Основное внимание уделяется тому, были ли нарушены законы США при проведении финансовых операций.
В центре внимания крупные транзакции
Сообщается, что в рамках проверки изучаются операции, связанные с суммами, превышающими 300 миллионов долларов.
Предполагается, что эти средства могли быть получены через спонсорские контракты, продажу медиаправ и другие коммерческие сделки.
Деятельность компаний также под следствием
По информации аргентинского издания Ла Накион, расследование не ограничивается только федерацией.
Также отдельно анализируется деятельность компаний, участвовавших в управлении доходами. Следователи пытаются установить, соблюдались ли требования финансовой прозрачности в этих сделках.
Официальных обвинений пока нет
Отмечается, что на данный момент никому из лиц официальных обвинений не предъявлено.
Следственные действия продолжаются, и окончательные выводы еще не сделаны. Таким образом, в данном случае речь идет лишь о подозрениях и процессе расследования.
Сборная продолжает борьбу на ЧМ
Утверждается, что эта ситуация вне поля не повлияла на участие сборной Аргентины в ЧМ-2026.
Действующие чемпионы мира продолжают борьбу за защиту своего титула. Однако финансовое расследование вокруг федерации может стать одним из самых серьезных событий вне футбольного поля для аргентинского футбола во время турнира.
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