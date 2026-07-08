Аргентина защищает титул: в федерации начато масштабное расследование

·95·Спорт
Аргентина защищает титул: в федерации начато масштабное расследование

В то время как сборная Аргентины борется за защиту чемпионского титула на ЧМ-2026, вне футбольного поля вокруг национальной футбольной федерации разгорается серьезное финансовое расследование.

Согласно сообщениям, Федеральное бюро расследований США изучает деятельность Ассоциации футбола Аргентины на предмет отмывания денег и возможных финансовых нарушений.

ФБР проверяет деятельность АФА

По данным ЭасйСпорт, расследование ведется в сотрудничестве с федеральной прокуратурой США.

Специалисты анализируют коммерческую деятельность Аргентинской футбольной федерации на территории США. Основное внимание уделяется тому, были ли нарушены законы США при проведении финансовых операций.

В центре внимания крупные транзакции

Сообщается, что в рамках проверки изучаются операции, связанные с суммами, превышающими 300 миллионов долларов.

Предполагается, что эти средства могли быть получены через спонсорские контракты, продажу медиаправ и другие коммерческие сделки.

Деятельность компаний также под следствием

По информации аргентинского издания Ла Накион, расследование не ограничивается только федерацией.

Также отдельно анализируется деятельность компаний, участвовавших в управлении доходами. Следователи пытаются установить, соблюдались ли требования финансовой прозрачности в этих сделках.

Официальных обвинений пока нет

Отмечается, что на данный момент никому из лиц официальных обвинений не предъявлено.

Следственные действия продолжаются, и окончательные выводы еще не сделаны. Таким образом, в данном случае речь идет лишь о подозрениях и процессе расследования.

Сборная продолжает борьбу на ЧМ

Утверждается, что эта ситуация вне поля не повлияла на участие сборной Аргентины в ЧМ-2026.

Действующие чемпионы мира продолжают борьбу за защиту своего титула. Однако финансовое расследование вокруг федерации может стать одним из самых серьезных событий вне футбольного поля для аргентинского футбола во время турнира.

АргентинаФБРАФАСШАLa Nación
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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