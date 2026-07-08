Эрдоган намекнул на план Трампа: Турция задействует два канала по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке мирных инициатив президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу.

Как сообщает издание Миллит, об этом он заявил на саммите НАТО, проходящем в Анкаре. Эрдоган подчеркнул, что Турция также использует существующие каналы связи с Россией для урегулирования конфликта.

Эрдоган поддержал инициативу Трампа

Турецкий лидер положительно оценил позицию Трампа по достижению мира в Украине.

«Я поддерживаю позицию господина Трампа в отношении мира в Украине и заявляю о нашей поддержке инициативы по составлению списка приоритетных потребностей Украины», — сказал Эрдоган.

Это заявление прозвучало на фоне саммита НАТО и продемонстрировало готовность Анкары продолжать диалог с Вашингтоном по украинскому вопросу.

Анкара сохраняет связь и с Россией

Эрдоган отметил, что для разрешения конфликта Турция использует не только западные, но и существующие дипломатические каналы с Россией.

Это означает, что Анкара стремится сохранить роль посредника в украинском вопросе. Турция и ранее пыталась стать площадкой для диалога между Москвой и Киевом.

Зеленский также принимает участие в саммите НАТО

Саммит НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля.

Согласно сообщениям, европейские члены альянса надеются на укрепление отношений с президентом США. В заседании также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, и Киев ожидает получения дополнительной военной помощи.

Было упомянуто и июньское предложение Путина

В конце июня президент России Владимир Путин заявлял, что предлагал Украине ограничить боевые действия Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями.

По словам Путина, такой подход мог бы позволить Вооруженным силам Украины перебросить войска из других регионов в эти четыре области. При этом он подчеркнул, что это не входит в планы России.

Стремится ли Турция к новой роли в НАТО?

Ранее СМИ сообщали, что Турция стремится взять на себя часть роли США внутри НАТО.

Последнее заявление Эрдогана показывает, что Анкара выбирает путь одновременной поддержки инициатив Вашингтона и сохранения диалога с Москвой по украинскому вопросу.