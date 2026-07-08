Рубен Аморим признал ошибки в Манчестер Юнайтед: новая глава с Миланом

Португальский специалист Рубен Аморим принял участие в своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера итальянского клуба Милан. В ходе мероприятия он откровенно рассказал о своем неудачном периоде в Манчестер Юнайтед, признав ошибки, допущенные за 14 месяцев работы в Англии. Он подчеркнул, что этот опыт стал важным уроком в его тренерской карьере. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Аморим возглавил Манчестер Юнайтед в ноябре 2024 года, однако его приключение на Олд Траффорд сложилось не так, как ожидалось. Тренер, отправленный в отставку в январе 2026 года, признал, что не смог полностью привить команде свои идеи. По сообщению Goal.com, специалист отметил, что ему сложно перечислить все ошибки конкретно, так как для этого потребовалось бы объяснять весь контекст того времени.

Статистические показатели и критика

Под руководством Рубена Аморима Манчестер Юнайтед показал один из худших результатов в истории Английской Премьер-лиги. За время его работы команда провела 63 матча во всех турнирах, одержав лишь 25 побед. 15 ничьих и 23 поражения переполнили чашу терпения руководства клуба.

Особенно плачевно выглядели показатели в Премьер-лиге: 15 побед в 47 матчах и в среднем 1,23 очка за игру. Этот результат стал худшим среди всех тренеров Манчестер Юнайтед в эпоху АПЛ. На момент увольнения команда занимала шестое место в турнирной таблице.

Аморим подвергался жесткой критике со стороны экспертов и болельщиков за тактический подход и неспособность интегрировать воспитанников академии клуба в основной состав. Несмотря на это, он заявил, что гордится своей работой в Манчестере и сожалеет лишь о том, что не смог достойно попрощаться с фанатами.

Новые цели с Миланом

Теперь, возглавляя Милан, Аморим уверен, что сделал правильные выводы из своих ошибок. «Каждый учится на своем опыте. Я тоже многому научился. Постараюсь изменить некоторые вещи, а другие останутся прежними. Но я верю, что теперь я стал лучшим тренером», — сказал он в беседе с журналистами.

Итальянский футбол и атмосфера Серии А станут новым испытанием для Аморима. После давления и неудач в Манчестер Юнайтед он надеется проявить свой истинный потенциал в Милане и воплотить в жизнь свои тактические идеи. Болельщики же ждут, что атакующий футбол португальского специалиста принесет «россонери» новые победы.