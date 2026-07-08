Неймар не вернулся в «Сантос» после ЧМ-2026: клуб его ждет...

·73·Спорт
Неймар не вернулся в «Сантос» после ЧМ-2026: клуб его ждет...

Нападающий «Сантоса» Неймар взял несколько дней отпуска после неудачного выступления сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Как сообщает издание Глобо, 34-летний форвард пока остается с семьей в США. Точная дата его возвращения в расположение «Сантоса» не определена.

Неймар может отдохнуть как минимум 10 дней

Согласно источнику, ожидается, что после чемпионата мира Неймар возьмет перерыв минимум на десять дней.

В настоящее время футболист еще не вернулся в Бразилию. Он остается с семьей в США, пытаясь справиться с давлением после турнира и последствиями поражения.

«Сантос» планирует переговоры

По данным Глобо, руководство «Сантоса» планирует провести встречу с Неймаром и его представителями.

Однако точная дата этих переговоров пока не назначена. Клуб ждет, пока футболист морально восстановится после поражения на чемпионате мира.

Стал ли этот мундиаль последним для Неймара?

Ранний вылет Бразилии с ЧМ-2026 вновь усилил вопросы о будущем Неймара.

Ранее ходили слухи о том, что этот турнир может стать его последним участием в чемпионатах мира.

Сообщается, что отец футболиста через социальные сети призвал сына не завершать карьеру.

Бразилия остановилась в 1/8 финала

Сборная Бразилии попрощалась с турниром, уступив Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026.

В ходе чемпионата Неймар принял участие в двух матчах и сумел забить один гол.

Теперь главный вопрос заключается в том, в каком состоянии Неймар вернется в «Сантос» и как сложится следующий этап его карьеры.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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