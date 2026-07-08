Стартап Приме Интеллект привлек 130 миллионов долларов инвестиций и получил статус «единорога»

·34·Технологии
Стартап Приме Интеллект привлек 130 миллионов долларов инвестиций и получил статус «единорога»

В сфере технологий искусственного интеллекта начинается новая эра. Стартапу Приме Интеллект удалось привлечь 130 миллионов долларов в рамках инвестиционного раунда Сериес А. Благодаря этому финансовому достижению общая стоимость компании достигла 1 миллиарда долларов, что позволило ей получить статус «единорога» (уникорн) в технологическом мире. Инвестиционный раунд прошел под руководством Радикал Вентурес при участии таких гигантов, как NVIDIA Вентурес, Intel Капитал и Dell Течнологиес Капитал. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Основная цель компании Приме Интеллект, основанной в 2024 году, — дать предприятиям возможность создавать собственные независимые АИ-агенты, не завися от крупных лабораторий искусственного интеллекта. В то время как многие организации сегодня вынуждены использовать закрытые системы, этот стартап предлагает компаниям путь к созданию собственной «АИ-лаборатории».

Новый подход к созданию независимых АИ-систем

Решения, предлагаемые Приме Интеллект, в основном опираются на метод «реинфоркемент леарнинг» (обучение с подкреплением). Этот метод обучает модели путем поощрения за успешно выполненные задачи и наказания за ошибки. Если раньше создание таких сложных систем было под силу только богатейшим технологическим корпорациям, то теперь с помощью платформы Приме Интеллект даже небольшие бизнес-структуры могут формировать модели, адаптированные под свои нужды.

Главное преимущество компании заключается в том, что это «фулл-стак» платформа. Она включает в себя всю необходимую инфраструктуру — от вычислительных мощностей до инструментов оценки моделей. Это позволяет компаниям избежать сложностей, связанных с разрозненной сборкой различного программного обеспечения. Согласно данным иксбт.ком, платформа работает по рыночному принципу: клиенты могут выбирать только те модули, которые им необходимы.

Экономическая эффективность и реальные результаты

В настоящее время услугами Приме Интеллект пользуются такие известные компании, как Рамп, Запиер и Флаппинг Аирпланес. Тот факт, что годовой доход стартапа достиг 100 миллионов долларов, свидетельствует о быстром росте его популярности на рынке. Например, финтех-компания Рамп с помощью этой платформы создала агента для поиска данных в электронных таблицах. Результаты показали, что новая система работает точнее и быстрее самых передовых открытых моделей, при этом обходясь значительно дешевле.

В инвестиционном раунде приняли участие не только крупные фонды, но и известные представители отрасли. Среди них такие предприниматели, как основатель Perplexity Аравинд Сринивас и глава Бокс Аарон Леви. По мнению экспертов, концепция «все в одном» (оне-стоп шоп), предлагаемая Приме Интеллект, должна значительно снизить затраты на внедрение искусственного интеллекта в корпоративном секторе.

Эти изменения могут быть значимыми и для быстро развивающегося ИТ-сектора Узбекистана. Местные компании с высокой вероятностью могут использовать подобные платформы для снижения зависимости от глобальных облачных сервисов и создания конфиденциальных АИ-решений на основе собственных данных. Проекты вроде Приме Интеллект — это важный шаг на пути к демократизации искусственного интеллекта.

Искусственный ИнтеллектСтартапИнвестицииNVIDIAТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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