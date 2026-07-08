Женская команда Арсенала подписала контракт со звездой сборной Швейцарии Джеральдин Ройтелер

Женская команда лондонского «Арсенала» продолжает усиливать состав. «Канониры» официально объявили о подписании на постоянной основе опытного полузащитника сборной Швейцарии Джеральдин Ройтелер. 25-летняя футболистка, выступавшая восемь лет за немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта, теперь продолжит карьеру в Женской суперлиге Англии (WSL). Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно официальному сайту «Арсенала» и изданию BBC Sport, Джеральдин Ройтелер подписала с лондонским клубом четырехлетний контракт. В новой команде она будет выступать под легендарным 14-м номером. Ройтелер стала третьим крупным приобретением клуба в текущее летнее трансферное окно после таких звезд, как Джорджия Стэнуэй и Селина Черчи.

Сочетание опыта и мастерства

Джеральдин Ройтелер считается одним из самых сильных легионеров, проявивших себя в женской Бундеслиге Германии. В составе «Айнтрахта» она приняла участие в 184 матчах во всех турнирах, забив 54 гола и отдав 44 результативные передачи. Ее динамичные действия в центре поля и мастерство в организации атак привлекли внимание главного тренера «Арсенала» Рене Слегерс.

Ройтелер также обладает большим опытом выступлений на международной арене. Она провела 91 матч за сборную Швейцарии и в 2024 году была признана лучшей футболисткой своей страны. Кроме того, она сыграла важную роль в успехах национальной команды в отборочном цикле Евро-2025, включая выход в четвертьфинал.

Мнения руководства клуба и футболистки

Директор женского футбола «Арсенала» Клэр Уитли, комментируя этот трансфер, подчеркнула, что Ройтелер долгое время была одной из главных целей клуба. «Мы очень рады, что Джеральдин присоединилась к нашей команде. Она обладает огромным опытом как на клубном уровне, так и на уровне сборных, и поможет нам в борьбе за трофеи», — сказала Уитли.

Сама футболистка не скрывала гордости от перехода в лондонский клуб. «Арсенал» — один из лучших клубов мира. Мне очень нравится игровой стиль команды, и я с нетерпением жду возможности испытать себя против сильнейших игроков в рамках WSL. Хочу выйти на поле «Эмирейтс» перед нашими болельщиками и внести свой вклад в историю клуба», — отметила Джеральдин Ройтелер.

Главный тренер Рене Слегерс высоко оценила технический и интеллектуальный потенциал новой футболистки. По ее мнению, физическая подготовка и видение поля Ройтелер выведут полузащиту «Арсенала» на новый уровень. Этот трансфер свидетельствует о том, что лондонский клуб является серьезным претендентом на чемпионство в новом сезоне.