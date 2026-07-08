Женская команда Арсенала подписала контракт со звездой сборной Швейцарии Джеральдин Ройтелер

·1·Спорт
Женская команда Арсенала подписала контракт со звездой сборной Швейцарии Джеральдин Ройтелер

Женская команда лондонского «Арсенала» продолжает усиливать состав. «Канониры» официально объявили о подписании на постоянной основе опытного полузащитника сборной Швейцарии Джеральдин Ройтелер. 25-летняя футболистка, выступавшая восемь лет за немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта, теперь продолжит карьеру в Женской суперлиге Англии (WSL). Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно официальному сайту «Арсенала» и изданию BBC Sport, Джеральдин Ройтелер подписала с лондонским клубом четырехлетний контракт. В новой команде она будет выступать под легендарным 14-м номером. Ройтелер стала третьим крупным приобретением клуба в текущее летнее трансферное окно после таких звезд, как Джорджия Стэнуэй и Селина Черчи.

Сочетание опыта и мастерства

Джеральдин Ройтелер считается одним из самых сильных легионеров, проявивших себя в женской Бундеслиге Германии. В составе «Айнтрахта» она приняла участие в 184 матчах во всех турнирах, забив 54 гола и отдав 44 результативные передачи. Ее динамичные действия в центре поля и мастерство в организации атак привлекли внимание главного тренера «Арсенала» Рене Слегерс.

Ройтелер также обладает большим опытом выступлений на международной арене. Она провела 91 матч за сборную Швейцарии и в 2024 году была признана лучшей футболисткой своей страны. Кроме того, она сыграла важную роль в успехах национальной команды в отборочном цикле Евро-2025, включая выход в четвертьфинал.

Мнения руководства клуба и футболистки

Директор женского футбола «Арсенала» Клэр Уитли, комментируя этот трансфер, подчеркнула, что Ройтелер долгое время была одной из главных целей клуба. «Мы очень рады, что Джеральдин присоединилась к нашей команде. Она обладает огромным опытом как на клубном уровне, так и на уровне сборных, и поможет нам в борьбе за трофеи», — сказала Уитли.

Сама футболистка не скрывала гордости от перехода в лондонский клуб. «Арсенал» — один из лучших клубов мира. Мне очень нравится игровой стиль команды, и я с нетерпением жду возможности испытать себя против сильнейших игроков в рамках WSL. Хочу выйти на поле «Эмирейтс» перед нашими болельщиками и внести свой вклад в историю клуба», — отметила Джеральдин Ройтелер.

Главный тренер Рене Слегерс высоко оценила технический и интеллектуальный потенциал новой футболистки. По ее мнению, физическая подготовка и видение поля Ройтелер выведут полузащиту «Арсенала» на новый уровень. Этот трансфер свидетельствует о том, что лондонский клуб является серьезным претендентом на чемпионство в новом сезоне.

АрсеналДжеральдин РойтелерЖенский ФутболТрансферАнглия
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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