OpenAI готовится представить мощнейшую модель GPT-5.6

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, готовится представить свою новую модель GPT-5.6 9 июля. Ранее запланированная презентация была отложена в июне из-за дополнительной проверки со стороны властей США в связи с потенциальными рисками безопасности. Об этом сообщает Деутше Велле.

Сообщается, что технические испытания завершены, и после переговоров между руководством компании и официальными лицами США Белый дом дал разрешение на запуск модели. OpenAI оценивает новую GPT-5.6 как самую мощную систему искусственного интеллекта, созданную за всю историю компании. Отмечается, что модель будет обладать значительно более высокими возможностями в таких областях, как кибербезопасность, биология и выполнение автономных задач.

Почему презентация была отложена?

По данным источников, причиной переноса презентации стали растущие в Вашингтоне опасения по поводу возможности использования передовых систем искусственного интеллекта в незаконных или опасных целях.

В июне Белый дом также предписал конкуренту OpenAI, компании Anthropic, временно приостановить использование своих самых передовых моделей Fable и Mythos из соображений национальной безопасности. Сообщается, что эти ограничения были смягчены только на прошлой неделе.

По мнению властей США, современные модели искусственного интеллекта способны выявлять уязвимости в программном обеспечении. Существуют опасения, что этой возможностью могут воспользоваться иностранные армии или разведслужбы, включая такие страны, как Россия и Китай, в злонамеренных целях.

В связи с этим Белый дом попросил OpenAI временно отложить презентацию, и компания согласилась на это предложение. Однако в своем заявлении OpenAI подчеркнула, что подобные государственные проверки не должны становиться постоянной практикой.

Вашингтон усиливает меры безопасности

В начале своего второго президентского срока президент США Дональд Трамп выступал за сокращение ограничений в сфере регулирования искусственного интеллекта. По его мнению, чрезмерные требования могут ослабить возможности США в технологической конкуренции с Китаем.

Однако в июне Трамп подписал новый указ, направленный на снижение рисков кибербезопасности, связанных с передовыми моделями искусственного интеллекта. Согласно документу, разработчики должны предоставлять свои модели правительству на рассмотрение за месяц до их публичного выпуска. Отмечается, что этот процесс осуществляется на добровольной основе.

OpenAI заявила, что в будущем сотрудничает с государственными органами для разработки постоянного механизма безопасности для запуска новых моделей.

GPT-5.6 будет представлена в трех версиях

По данным компании, модель GPT-5.6, которая будет представлена 9 июля, выйдет в трех версиях. Версия Sol описывается как самая мощная модель в истории OpenAI. Терра — это вариант среднего уровня, предназначенный для повседневных задач, а Луна — самая доступная версия, ориентированная на высокую скорость и эффективность.

Также стало известно, что в модель GPT-5.6 встроена многоуровневая система безопасности. Компания подчеркивает, что эти механизмы защиты были разработаны для предотвращения использования искусственного интеллекта в кибератаках или других вредоносных действиях.

Ранее сообщалось, что Мальта предоставит своим жителям бесплатный доступ к сервису ChatGPT Plus. Таким образом, страна стала первым государством, внедрившим такую возможность. Согласно соглашению, подписанному с OpenAI, граждане и резиденты Мальты получат право бесплатно пользоваться ChatGPT Plus в течение одного года. Для этого им необходимо пройти регистрацию через государственную систему онлайн-идентификации.