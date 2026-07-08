Потрясающий бизнес-класс от «Реала»: на продаже игроков, не сыгравших за основу, заработано 108 млн евро и приглашен Моуринью!
Мадридский «Реал» продемонстрировал мастер-класс того, как можно зарабатывать реальные деньги на трансферном рынке. Как сообщает авторитетное издание Marca, в сезоне 2025/26 «королевский клуб» получил чистую прибыль в размере 108 миллионов евро за счет продажи воспитанников своей академии, которые не провели ни одного матча за основной состав. Zamin.uz представляет подробности этого невероятного финансового успеха.
Летние расходы полностью покрыты: Моуринью и новые трансферы
Эта чистая прибыль от академии позволила полностью покрыть расходы мадридского гранда на летнем трансферном рынке. За счет этих средств «Реал» не только усилил состав, но и пригласил нового тренера:
Трансферы Марка Кукурельи и Дензела Дюмфриса были осуществлены именно на эти деньги.
Отступные, выплаченные португальской «Бенфике» за приглашение знаменитого тренера Жозе Моуринью на пост главного тренера, также были покрыты из этого дохода.
Источник дохода: кто, в какой клуб и за сколько был продан?
Самое крупное поступление в трансферное окно было зафиксировано благодаря Нико Пасу. «Реал» продал его итальянскому «Комо» за 60 миллионов евро. Это стало второй по величине сделкой в истории мадридцев по продаже воспитанника (после Альваро Мораты). При этом «Реал» сохранил за собой право обратного выкупа (buy-back) талантливого футболиста в будущем.
Другие трансферы молодежи, пополнившие казну клуба, выглядят следующим образом:
Футболист
Новый клуб
Сумма трансфера
Примечание
Нико Пас
«Комо» (Италия)
60 млн €
2-я крупнейшая продажа в истории, есть право обратного выкупа
Виктор Муньос
«Ливерпуль» (Англия)
20 млн €
Мадридскому клубу принадлежала половина (50%) от суммы отступных
Марио Хиль
«Милан» (Италия)
15 млн €
Полные трансферные права проданы
Альваро Родригес
«Борнмут» (Англия)
15 млн €
Клуб АПЛ подписал футболиста
Марио Мартин
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3,5 млн €
Дополнительный небольшой доход для клуба
Это еще не все: казна может пополниться еще на 12 миллионов
Ожидается, что бывший представитель «Реала» Серхио Аррибас, являющийся лучшим бомбардиром второго испанского дивизиона (Сегунда), вскоре покинет «Альмерию». Им серьезно интересуется бывший клуб Жозе Моуринью — лиссабонская «Бенфика». Если этот трансфер состоится, то согласно условиям контракта «Реал Мадрид» дополнительно заработает еще 12 миллионов евро.
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