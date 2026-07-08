Потрясающий бизнес-класс от «Реала»: на продаже игроков, не сыгравших за основу, заработано 108 млн евро и приглашен Моуринью!

Мадридский «Реал» продемонстрировал мастер-класс того, как можно зарабатывать реальные деньги на трансферном рынке. Как сообщает авторитетное издание Marca, в сезоне 2025/26 «королевский клуб» получил чистую прибыль в размере 108 миллионов евро за счет продажи воспитанников своей академии, которые не провели ни одного матча за основной состав. Zamin.uz представляет подробности этого невероятного финансового успеха.

Летние расходы полностью покрыты: Моуринью и новые трансферы

Эта чистая прибыль от академии позволила полностью покрыть расходы мадридского гранда на летнем трансферном рынке. За счет этих средств «Реал» не только усилил состав, но и пригласил нового тренера:

Трансферы Марка Кукурельи и Дензела Дюмфриса были осуществлены именно на эти деньги.

Отступные, выплаченные португальской «Бенфике» за приглашение знаменитого тренера Жозе Моуринью на пост главного тренера, также были покрыты из этого дохода.

Источник дохода: кто, в какой клуб и за сколько был продан?

Самое крупное поступление в трансферное окно было зафиксировано благодаря Нико Пасу. «Реал» продал его итальянскому «Комо» за 60 миллионов евро. Это стало второй по величине сделкой в истории мадридцев по продаже воспитанника (после Альваро Мораты). При этом «Реал» сохранил за собой право обратного выкупа (buy-back) талантливого футболиста в будущем.

Другие трансферы молодежи, пополнившие казну клуба, выглядят следующим образом:

Футболист Новый клуб Сумма трансфера Примечание Нико Пас «Комо» (Италия) 60 млн € 2-я крупнейшая продажа в истории, есть право обратного выкупа Виктор Муньос «Ливерпуль» (Англия) 20 млн € Мадридскому клубу принадлежала половина (50%) от суммы отступных Марио Хиль «Милан» (Италия) 15 млн € Полные трансферные права проданы Альваро Родригес «Борнмут» (Англия) 15 млн € Клуб АПЛ подписал футболиста Марио Мартин — 3,5 млн € Дополнительный небольшой доход для клуба

Это еще не все: казна может пополниться еще на 12 миллионов