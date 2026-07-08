Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе оказался в центре расистских оскорблений со стороны парагвайского политика. Несмотря на это, главный тренер команды Дидье Дешам сообщил, что психологическое состояние его звезды в порядке и он полностью готов к предстоящим важным матчам. Эта конфликтная ситуация возникла после встречи между Францией и Парагваем. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Развитие событий началось после победы сборной Франции над Парагваем со счетом 1:0. В том матче единственный гол был забит Мбаппе с пенальти. Согласно сообщению Goal.com, после игры сенатор Парагвая Селесте Амарилья оставила в социальных сетях крайне резкие и оскорбительные посты, направленные на происхождение и интеллект футболиста.

В своем заявлении политик назвала Мбаппе «колонизированным камерунцем, пытающимся быть французом» и оскорбила его, назвав «существом», которое даже не умеет писать. Она также призвала парагвайских игроков применить физическую силу к Мбаппе после матча. Подобные заявления были резко осуждены мировым футбольным сообществом и Федерацией футбола Франции.

Реакция Мбаппе и достойный ответ

Нападающий «Реал Мадрида» не стал молча наблюдать за подобной низостью. Килиан Мбаппе на своей странице в социальной сети дал достойный ответ сенатору. «Госпожа Селесте Амарилья, вы женщина, заслуживающая презрения, и недостойны занимаемой вами должности. Вы не представляете народ Парагвая, который боролся с полной отдачей и честью на протяжении всего турнира», — написал футболист.

В своем обращении Мбаппе подчеркнул, что этот поступок политика также обесценил труд сборной Парагвая на поле. По его мнению, из-за безответственности и открытого расизма сенатора весь мир обсуждает не исторические успехи парагвайских футболистов, а женщину, создавшую негативное представление о своей стране.

Дидье Дешам на пресс-конференции, говоря о состоянии Мбаппе, отметил стойкость духа капитана. «Килиан находится в очень хорошем психологическом состоянии. Он готов к завтрашней игре. Подобные отвлекающие факторы вне поля не смогли повлиять на наш лагерь или подготовку нашего капитана», — сказал тренер.

В настоящее время Килиан Мбаппе с 7 голами идет на втором месте в гонке бомбардиров вместе с Эрлингом Холандом. Список возглавляет Лионель Месси с 8 голами. Главная цель французского форварда — привести свою команду к очередному чемпионству и ответить на всю критику своими результатами на поле.

Для узбекистанских футбольных болельщиков эта ситуация с Мбаппе также находится в центре внимания, так как он является одной из крупнейших звезд современного футбола. В то время как борьба с расизмом продолжается в глобальном масштабе, выдержка и решительность, проявленные Мбаппе в такой ситуации, заслужили похвалу многих.