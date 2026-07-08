Дешам не обеспокоен назначением аргентинского арбитра на матч против Марокко

·38·Спорт
Дешам не обеспокоен назначением аргентинского арбитра на матч против Марокко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал назначение аргентинского арбитра на четвертьфинальный матч ЧМ-2026 против Марокко.

Встреча Франция — Марокко состоится в четверг, 9 июля. Игру будет обслуживать аргентинский рефери Факундо Тельо.

Назначение судьи вызвало вопросы

Назначение аргентинского арбитра на четвертьфинальный матч вызвало определенные дискуссии.

Особенно остро споры вокруг судейства разгорелись после недавнего матча 1/8 финала между Аргентиной и Египтом.

Дешам: «Меня это не беспокоит»

Главный тренер сборной Франции открыто заявил, что не обеспокоен этим назначением.

«Нет, никаких вопросов нет. У вас могут возникать вопросы, но меня это не беспокоит», — сказал Дешам.

Упоминание работы Летексье

Дешам также упомянул Франсуа Летексье и его бригаду, работавших на матче Аргентина — Египет.

«Надеюсь, рефери отработает так же хорошо, как Летексье и его бригада на недавнем матче», — подчеркнул он.

«Наш соперник — Марокко, а не судья»

Наставник сборной Франции отметил, что команда должна сосредоточиться на Марокко, а не на арбитре.

«Наш соперник — Марокко, а не судья. Напротив, он здесь для того, чтобы применять правила игры как можно точнее», — заявил Дешам.

Четвертьфинальный матч между Францией и Марокко станет серьезным испытанием в борьбе за путевку в полуфинал. Дешам настаивает на том, что в этой игре все должно решаться исключительно футболом на поле.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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