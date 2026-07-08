Дешам не обеспокоен назначением аргентинского арбитра на матч против Марокко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал назначение аргентинского арбитра на четвертьфинальный матч ЧМ-2026 против Марокко.

Встреча Франция — Марокко состоится в четверг, 9 июля. Игру будет обслуживать аргентинский рефери Факундо Тельо.

Назначение судьи вызвало вопросы

Назначение аргентинского арбитра на четвертьфинальный матч вызвало определенные дискуссии.

Особенно остро споры вокруг судейства разгорелись после недавнего матча 1/8 финала между Аргентиной и Египтом.

Дешам: «Меня это не беспокоит»

Главный тренер сборной Франции открыто заявил, что не обеспокоен этим назначением.

«Нет, никаких вопросов нет. У вас могут возникать вопросы, но меня это не беспокоит», — сказал Дешам.

Упоминание работы Летексье

Дешам также упомянул Франсуа Летексье и его бригаду, работавших на матче Аргентина — Египет.

«Надеюсь, рефери отработает так же хорошо, как Летексье и его бригада на недавнем матче», — подчеркнул он.

«Наш соперник — Марокко, а не судья»

Наставник сборной Франции отметил, что команда должна сосредоточиться на Марокко, а не на арбитре.

«Наш соперник — Марокко, а не судья. Напротив, он здесь для того, чтобы применять правила игры как можно точнее», — заявил Дешам.

Четвертьфинальный матч между Францией и Марокко станет серьезным испытанием в борьбе за путевку в полуфинал. Дешам настаивает на том, что в этой игре все должно решаться исключительно футболом на поле.