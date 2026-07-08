Новости в социальной сети X: Илон Маск анонсировал новый способ борьбы с фейковыми новостями

Пользователи социальной сети X (бывший Twitter) теперь будут получать личные уведомления, если в посты, с которыми они взаимодействовали или которыми делились, были внесены исправления. Глава компании Илон Маск сообщил об этом важном изменении в системе Community Notes (Заметки сообщества). Ожидается, что данная функция станет новым этапом в предотвращении распространения недостоверной информации на платформе. Об этом сообщает Techcrunch.com.

Согласно новой системе, если пользователь поставил лайк, сделал репост или оставил комментарий под постом, который впоследствии прошел фактчекинг и получил уточняющую заметку, система автоматически отправит уведомление через X Chat (личные сообщения). По словам Илона Маска, это позволит пользователям перепроверить достоверность информации, которую они потребили.

Решение проблемы запоздалых исправлений

До настоящего времени самым большим недостатком системы Community Notes считалось слишком позднее появление исправлений. Зачастую ложный или вводящий в заблуждение пост успевал набрать миллионы просмотров и оказать свое негативное влияние до того, как к нему добавлялось опровержение. Новая система уведомлений призвана помочь охватить ту же аудиторию и донести правду.

Это обновление позволяет не только исправить информацию, но и дает пользователям возможность признать свои ошибки. Например, человек, поверивший в ложную новость и распространивший ее, узнав об ошибке через уведомление от системы, сможет дать пояснение на своей странице или удалить пост.

Эффективность системы и статистические данные

Система Community Notes существовала еще до покупки компании Илоном Маском, но именно при нем она стала основным инструментом модерации. Система опирается не на централизованную редакцию, а на консенсус пользователей-добровольцев с различными взглядами. Однако последние исследования вызывают серьезные вопросы относительно эффективности работы системы.

Согласно исследованию испанского сайта фактчекинга Maldita, около 85 процентов предложенных заметок на платформе X остаются невидимыми для пользователей. Только 8,3 процента заметок проходят проверку и публикуются. Анализ 1,76 миллиона заметок, проведенный Digital Democracy Institute of the Americas (DDIA) за период с 2021 по 2025 год, показал, что доля неопубликованных исправлений превышает 90 процентов.

Тем не менее руководство X продолжает совершенствовать эту систему. Компания Meta также в прошлом году пересмотрела свою систему модерации и внедрила похожую модель. Хотя Илон Маск пока не раскрыл точную дату запуска новой функции, ожидается, что она станет доступна всем пользователям в ближайшее время.