Руст: новая «медленная» социальная сеть, доставляющая сообщения со скоростью голубя

·29·Технологии
Руст: новая «медленная» социальная сеть, доставляющая сообщения со скоростью голубя

Хотя в мире современных технологий скорость считается главным критерием, новое приложение Руст полностью отрицает это правило. Основанная на концепции «слов-киал» (медленная социальная сеть), эта платформа стремится избавить пользователей от давления мгновенных уведомлений. В приложении сообщения доставляются не за секунды, а за часы или дни в зависимости от реального расстояния с помощью виртуальных птиц. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как передает издание TechCrunch, пользователи Руст могут выбрать четырех птиц для отправки сообщения из своих «гнезд». Каждый вид птиц имеет скорость полета, соответствующую реальной жизни: например, сокол доставит сообщение гораздо быстрее, чем колибри. Если пользователь хочет еще больше замедлить общение, он может отправить письмо через черепаху или улитку. Это придает цифровому общению особый ритм и искренность.

Побег от цифрового шума

По словам создателя приложения Логана Мендельсона, сегодня каждое действие в смартфоне требует мгновенного результата, что вызывает у людей постоянное чувство давления. Руст же позволяет сделать перерыв в этой спешке. Поскольку люди знают, что их сообщения не дойдут мгновенно, они начинают вкладывать в написанные слова больше внимания и смысла.

Начавшись как простое хобби-проекта, Руст за короткое время обрел вирусную популярность. Еще несколько недель назад у приложения было всего 10 тысяч пользователей, но после обсуждений в социальных сетях этот показатель приблизился к 300 тысячам. Особенно большой интерес к такому «старому стилю» общения проявляет молодое поколение.

Меры безопасности и конфиденциальности

Поскольку Мендельсон в повседневной жизни работает менеджером по безопасности в компании Тикетмастер, он уделил особое внимание защите личных данных пользователей на новой платформе. Для обеспечения безопасности в приложении приняты следующие меры:

  • Вместо точного адреса пользователя отображается только город проживания;
  • Точной геолокацией можно делиться только с избранными лицами при включении функции «близкие друзья»;
  • Введены фильтры анонимности и безопасности при общении с незнакомыми людьми.
Для пользователей из Узбекистана это приложение также может стать интересным опытом. Для тех, кто устал от постоянных уведомлений Telegram или Instagram, Руст выполняет функцию своеобразного «цифрового детокса». Из-за больших расстояний, например, виртуальный голубь, отправленный из Ташкента в Нью-Йорк, может находиться в пути несколько дней, что, несомненно, превращает общение в процесс, ожидаемый с нетерпением.

В заключение можно сказать, что Руст — это не просто мессенджер, а продукт потребности немного остановиться и перевести дух в эпоху технологий. Приложение учит людей фокусироваться на качестве общения и ценить каждое написанное слово.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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