Фабиан Руис отклонил предложения Реал Мадрида и Баварии, продлив контракт с ПСЖ

·7·Спорт
Фабиан Руис отклонил предложения Реал Мадрида и Баварии, продлив контракт с ПСЖ

Полузащитник французского ПСЖ и сборной Испании Фабиан Руис принял решение продолжить карьеру в столице Франции. Несмотря на интерес со стороны ряда европейских грандов, в частности Реал Мадрида и Баварии, опытный футболист достиг соглашения о продлении действующего контракта с парижанами. Этот шаг имеет важное значение для стратегии клуба по сохранению своего костяка. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Согласно информации RMC Sport и журналиста Фабриса Хокинса, Руис продлил контракт с клубом еще на один год, при этом в документе предусмотрена опция пролонгации соглашения еще на 12 месяцев. Футболист, приобретенный в 2022 году у Наполи за 22,5 миллиона евро, за короткое время успел стать неотъемлемой частью команды Луиса Энрике.

Интерес грандов и отклоненные предложения

Как сообщают СМИ Испании, руководство Реал Мадрида рассматривало Фабиана Руиса в качестве достойного кандидата на замену завершившему карьеру Тони Кроосу. Мадридцы высоко оценили его стиль игры и видение поля. В то же время мюнхенская Бавария также рассматривала возможность приобретения игрока за сумму менее 40 миллионов евро.

Однако Руис предпочел остаться верным парижскому проекту. Его успешное выступление в составе ПСЖ, включая титулы двукратного победителя Лиги чемпионов и четырехкратного чемпиона Франции, еще больше укрепило его авторитет. Футболист хочет связать свое будущее именно с командой под руководством Луиса Энрике.

Статистика и роль в команде

Прошлый сезон сложился для Руиса крайне продуктивно. Он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 2122 минуты. Из них 20 игр пришлись на Лигу 1, а 9 — на победный путь в Лиге чемпионов. По ходу сезона он записал на свой счет 2 гола и 5 результативных передач.

Издание Goal.com подчеркивает, что Руис обладает огромным опытом не только на клубном уровне, но и на международной арене. Вместе со сборной Испании он выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций. Наличие в составе игрока с таким менталитетом победителя крайне важно для амбиций ПСЖ в будущих сезонах.

В настоящее время Фабиан Руис сосредоточен на выступлении за сборную Испании. Он готовится к матчу четвертьфинала чемпионата мира против Бельгии. В победе над Португалией со счетом 1:0 в 1/8 финала он также сыграл одну из ключевых ролей. Футболист вернется в расположение клуба только после завершения выступления на турнире со своей сборной.

ПСЖРеал МадридФабиан РуисТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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