Встреча с Лионельем Месси и Мохаммедом Салахом: Эмма Хейз о незабываемых моментах

·53·Спорт
Встреча с Лионельем Месси и Мохаммедом Салахом: Эмма Хейз о незабываемых моментах

Главный тренер женской сборной США Эмма Хейз встретилась с двумя легендами футбольного мира — Лионельем Месси и Мохаммедом Салахом — во время матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Египта. Для тренера, обладательницы олимпийского золота, эта встреча стала одним из самых волнительных моментов в жизни. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Как передает Goal.com, Хейз была приглашена для участия в символической церемонии жеребьевки перед матчем 1/8 финала между Аргентиной и Египтом. Стоя в центре поля между двумя великими капитанами — Лионельем Месси и Мохаммедом Салахом, тренер не смогла скрыть своего волнения. Кадры с этим моментом вызвали широкое обсуждение в социальных сетях.

Эмма Хейз на своей странице в Instagram, комментируя это событие, отметила, что чувствовала себя ребенком. «Возможность пожать руки двум величайшим игрокам в истории футбола сделала этот день незабываемым. Я просто очень люблю футбол», — написала тренер в своем посте. На ее эмоциональные слова отреагировала легенда «Арсенала» Иан Райт, назвав Хейз «величайшей королевой» (ГОАТ) женского футбола.

Драма и волевая победа

Сам матч прошел в гораздо более напряженной и драматичной атмосфере, чем ожидалось. Сборная Египта оказала достойное сопротивление действующим чемпионам мира и долгое время вела в счете. Однако ближе к концу игры Аргентина проявила характер. На 79-й минуте защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро сократил отставание, а вскоре Лионель Месси восстановил равновесие.

Этим голом Лионель Месси обновил свой рекорд на чемпионатах мира, забив 21-й мяч в карьере на турнире. На 92-й минуте, уже в добавленное ко второму тайму время, Энцо Фернандес ударом головой поразил ворота, принеся «Альбиселесте» волевую победу со счетом 3:2 и путевку в четвертьфинал.

Хотя Эмма Хейз в настоящее время участвует в мужском турнире в качестве почетного гостя, ее основное внимание сосредоточено на своей команде. Специалист, возглавившая женскую сборную США в мае 2024 года, за короткий срок привела команду к золотым медалям Олимпийских игр в Париже. Теперь перед ней стоит задача завоевать главный трофей на следующем чемпионате мира.

Лионель МессиМохаммед СалахЭмма ХейзАргентинаЧемпионат мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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