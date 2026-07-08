В приложении Google Photos появилась возможность редактирования видео с помощью ИИ

Компания Google добавила в свой сервис Google Photos новую функцию Video Remix, позволяющую обрабатывать и изменять видео за считанные секунды. Этот инструмент дает пользователям возможность создавать видео профессионального уровня с помощью простых текстовых команд, без использования сложных программ для монтажа. Это нововведение стало очередным важным шагом Google в конкуренции с такими технологическими гигантами, как Apple, OpenAI и Adobe в области генеративного искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает об этом.

Новый инструмент Video Remix работает на базе недавно представленной модели Google Gemini Omni (конкурент GPT-4o). Эта модель обладает способностью создавать новый контент из любых входных данных, и теперь она интегрирована в экосистему Google Photos. Это позволяет пользователям редактировать видео на своих смартфонах в несколько кликов, не прибегая к сторонним приложениям.

Возможности и стили Video Remix

Данный инструмент находится в разделе «Create» приложения Google Photos и позволяет применять к видео различные кинематографические эффекты. Например, можно добавить специальные световые эффекты для освещения темных видео или полностью заменить обычный фон на видео другим пейзажем. Также ИИ способен придавать видео художественные стили, такие как акварель, масляная живопись или набросок.

В блоге Google отмечается, что для создания красивых видеоклипов больше не требуются профессиональные навыки или часы работы. Пользователь может, например, сделать видео, снятое в обычной комнате, похожим на съемку в оранжерее или добавить эффект утреннего солнечного света. Это упрощает превращение обычных кадров в привлекательный контент для социальных сетей.

Функция Video Remix пока доступна ограниченному кругу пользователей. Она была запущена для подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra в ряде стран, таких как США, Бразилия, Индия, Япония и Турция. Ожидается, что в будущем эта функция станет доступна в других регионах и для всех пользователей.

Другие новости в экосистеме Google Photos

Это не единственное нововведение с ИИ, добавленное в приложение Google Photos. Недавно в сервисе также появились новые инструменты для улучшения портретных снимков. С их помощью можно выполнять небольшие, но важные корректировки, такие как устранение дефектов кожи, придание яркости глазам и отбеливание зубов.

Кроме того, Google анонсировала функцию, превращающую фотографии одежды в цифровой гардероб. Эта система позволяет пользователям виртуально примерять свою одежду и создавать новые образы. Таким образом, Google продолжает превращать свой облачный сервис хранения данных из простого места для хранения фотографий в полноценную творческую платформу.