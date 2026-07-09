«Нефтчи» прошел проверку на «Газпром Арене»: как прошел матч?

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«Нефтчи» прошел проверку на «Газпром Арене»: как прошел матч?

В Санкт-Петербурге состоялся товарищеский матч между чемпионами Узбекистана и России. В поединке, прошедшем на «Газпром Арене», встретились «Зенит» и ферганский «Нефтчи».

Хозяева поля не упустили преимущество и одержали победу со счетом 4:1. Автором единственного гола в составе ферганцев стал Аброр Исмоилов.

«Зенит» захватил инициативу в первом тайме

На 21-й минуте встречи Фелипе Аугусто открыл счет. Вскоре, на 34-й минуте, Максим Глушенков забил второй гол «Зенита».

«Нефтчи» удалось ответить в первом тайме. На 37-й минуте Аброр Исмоилов отправил единственный мяч в ворота соперника со стороны ферганцев.

Во втором тайме хозяева забили еще дважды

После перерыва «Зенит» вновь взял инициативу в свои руки.

На 62-й минуте Александр Соболев довел счет до 3:1. А на 74-й минуте Кирилл Кондаков забил последний гол в матче, установив окончательный результат — 4:1.

«Нефтчи» играл без ряда лидеров

Ферганский клуб вышел на этот товарищеский матч без некоторых ключевых футболистов.

Джамшид Искандеров, Фаррух Сайфиев и Ботирали Эргашев, отправившиеся на чемпионат мира, пропустили встречу. Это, несомненно, повлияло на выбор состава «Нефтчи».

Детали товарищеского матча

Зенит — Нефтчи 4:1

Дата и место: 8 июля, Санкт-Петербург, «Газпром Арена».

Голы: Фелипе Аугусто, 21; Максим Глушенков, 34; Александр Соболев, 62; Кирилл Кондаков, 74 — Аброр Исмоилов, 37.

Зенит: Москвичев, Караваев, Андраде, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Педро, Джон, Глушенков, Аугусто.

Нефтчи: Акбар Тураев, Мухсин Убайдуллаев, Анвар Гафуров, Боян Цигер, Иброхимхалил Юлдошев, Икром Алибаев, Ратинио, Владимир Йовович, Аброр Исмоилов, Алишер Одилов, Зоран Марушич.

Полезное испытание для ферганцев

Несмотря на крупный счет, игра против соперника такого уровня стала для «Нефтчи» важным опытом.

Матч на поле чемпиона России позволил ферганцам сделать выводы перед второй частью сезона и еще раз проверить возможности состава.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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