Манчестер Юнайтед и Челси достигли соглашения по трансферу Андрея Сантоса

Два гиганта Английской Премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед» и «Челси» — достигли окончательного соглашения о трансфере талантливого бразильского полузащитника Андрея Сантоса. Ожидается, что общая сумма сделки составит 50 миллионов фунтов стерлингов. Как сообщает Sky Sports, 22-летнему футболисту разрешено отправиться в Манчестер для прохождения медицинского обследования и согласования условий личного контракта. Об этом сообщает Goal.com .

В рамках этого трансфера «Манчестер Юнайтед» первоначально выплатит лондонскому клубу 48 миллионов фунтов, а оставшиеся 2 миллиона будут предоставлены в виде различных бонусов. Для «красных дьяволов», которые провели успешный сезон под руководством Майкла Кэррика и квалифицировались в Лигу чемпионов, этот трансфер является важным шагом на пути к усилению состава. Кроме того, «Челси» сохранил за собой право на 10% от суммы последующей продажи игрока.

Причины трансфера и конкуренция в составе

Решение Андрея Сантоса покинуть «Стэмфорд Бридж» связано с внутренней конкуренцией в клубе и сменой тренерского штаба. После прихода Хаби Алонсо на пост главного тренера «Челси» в команде начались серьезные изменения. Бразильский футболист выразил обеспокоенность тем, что при новом наставнике он не будет получать достаточно игровой практики. Особенно после того, как Мойсес Кайседо подписал новый долгосрочный контракт с клубом, шансы Сантоса на попадание в основной состав значительно снизились.

Как пишет издание Goal.com, Сантос стремится к стабильности в своей карьере и хочет регулярно выходить на поле. С момента перехода в «Челси» в 2023 году его несколько раз отдавали в аренду. Полузащитник, который сначала вернулся в свою бывшую команду «Васко да Гама», а затем отправился в «Ноттингем Форест», испытывал трудности с тем, чтобы закрепиться в английских клубах.

Потенциал Сантоса и цели на будущее

Хотя в прошлом сезоне футболист не смог показать стабильную игру в «Челси» под руководством трех разных тренеров, специалисты высоко оценивают его талант. В частности, во время аренды во французском «Страсбуре» он доказал, что способен адаптироваться к требованиям европейского футбола. Это стало одним из ключевых факторов, привлекших внимание скаутов «Манчестер Юнайтед».

Теперь Андрей Сантос готовится открыть новую главу на «Олд Траффорд». Там футболист получит возможность проявить себя не только в Премьер-лиге, но и в матчах Лиги чемпионов. Для молодой звезды, регулярно вызываемой в расширенный состав сборной Бразилии, этот трансфер может стать решающим этапом на пути к статусу игрока мирового уровня.