Новый выбор Португалии: приходит специалист, который любит Роналду

В сборной Португалии после неудачного выступления на ЧМ-2026 начинается новая эра. Сообщается, что после отставки Роберто Мартинеса руководство национальной командой будет доверено опытному специалисту.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сборную Португалии возглавит бывший главный тренер «Ан-Насра» Жорже Жезуш.

Жезуш сменит Мартинеса

Ожидается, что 71-летний Жорже Жезуш займет пост главного тренера сборной Португалии, сменив Роберто Мартинеса.

Мартинес покинул свою должность после поражения от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026.

Тренер, работавший с Роналду в «Ан-Насре»

Ранее Жезуш возглавлял клуб «Ан-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

Согласно имеющимся данным, он покинул саудовский клуб после того, как привел его к долгожданному чемпионству.

Португалия рано покинула ЧМ

Сборная Португалии не смогла показать ожидаемого результата на ЧМ-2026.

Команда уступила Испании в 1/8 финала со счетом 0:1 и завершила выступление на турнире. После такого результата изменения в тренерском штабе казались практически неизбежными.

Как начнется новый этап?

Опыт Жорже Жезуша, его знакомство с Роналду и работа в крупных клубах могут означать начало нового проекта для Португалии.

Теперь главная интрига заключается в том, как 71-летний специалист подготовит Португалию к следующим крупным турнирам и будет ли он снова работать в одной команде с Роналду?