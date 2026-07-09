Проект Оллама привлек 65 миллионов долларов инвестиций: новая эра в мире искусственного интеллекта

·2·Технологии
Проект Оллама привлек 65 миллионов долларов инвестиций: новая эра в мире искусственного интеллекта

Популярная платформа Оллама, предназначенная для запуска моделей искусственного интеллекта на локальных компьютерах, сделала очередной важный шаг в своем развитии. Основатель и руководитель компании Джефф Морган в интервью изданию TechCrunch сообщил о привлечении 65 миллионов долларов в рамках раунда инвестиций Сериес Б. Этот раунд, прошедший под руководством фонда Теорй Вентуре, свидетельствует о значительном росте общей стоимости и авторитета проекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Платформа Оллама была запущена в 2023 году и позволяет разработчикам настраивать и запускать опен-веигхт модели искусственного интеллекта на своих персональных компьютерах всего за несколько минут. На сегодняшний день платформа набрала более 176 тысяч звезд на GitHub и имеет около 17 тысяч форков, став одним из самых быстрорастущих инструментов в ИТ-сообществе. В настоящее время общая сумма привлеченных компанией инвестиций достигла 88 миллионов долларов.

Опыт Докер и интеграция искусственного интеллекта

Основатели проекта Джефф Морган и Майкл Чианг не новички в мире программного обеспечения. Ранее они участвовали в создании платформы Докер Десктоп и продали свой стартап Китематик компании Докер. Подобно тому, как Докер произвел революцию в переносе и контейнеризации облачных приложений, Оллама стремится избавить модели искусственного интеллекта от сложностей, связанных с аппаратным обеспечением.

По словам Джеффа Моргана, когда в 2023 году начали появляться открытые модели, их использование было крайне сложным для обычных разработчиков. Модели предназначались в основном для исследователей, и их запуск в обычной рабочей среде создавал множество технических препятствий. Оллама заполнила этот пробел, предоставив возможность управлять сложными нейросетями через простой интерфейс.

Большие результаты и маленькая команда

В настоящее время услугами Оллама ежемесячно пользуются более 8,9 миллиона разработчиков. Примечательно, что 85 процентов крупных компаний из списка Фортуне 500 используют этот инструмент в своей деятельности. Самое интересное, что в компании с такой огромной аудиторией работает всего 14 сотрудников. Это показывает, насколько высокой может быть эффективность современных технологических стартапов.

Платформа предлагает не только бесплатное использование, но и платные подписки для бизнеса. Пользователи могут работать с более сложными моделями через тарифы до 100 долларов в месяц. Уникальность Оллама заключается в том, что она рассчитывает платежи не по количеству токенов, а по времени использования GPU (графического процессора). Это гораздо более удобная и прозрачная система для специалистов, работающих с большими объемами данных.

По мнению экспертов, популяризация моделей, выполняющих агентские задачи, таких как OpenClaw в январе текущего года, стала поворотным моментом для Оллама. Как только стало ясно, что открытые модели не уступают закрытым системам (например, ChatGPT) в написании кода и решении сложных задач, спрос на локальные вычислительные мощности резко возрос. Оллама продолжает выполнять роль главного моста в этом процессе.

OllamaИскусственный ИнтеллектИнвестицииIT-ТехнологииDocker
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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