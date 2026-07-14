Перелом в гонке AI: модели с открытым кодом захватывают лидерство

·25·Технологии
Перелом в гонке AI: модели с открытым кодом захватывают лидерство

В последние месяцы основное внимание в мире искусственного интеллекта (AI) было приковано к новым флагманским моделям таких гигантов, как OpenAI и Anthropic. Однако среди экспертов и разработчиков наблюдается неожиданный тренд: вместо закрытых и дорогостоящих моделей рынок захватывают технологии с открытым исходным кодом (опен-сурке) и гибкие решения. Это свидетельствует об изменении баланса сил в гонке AI. Об этом Techcrunch.ком сообщает.

Согласно данным платформы Hugging Face, весной текущего года 41% от общего объема загруженных моделей пришелся на китайские модели с открытым кодом. Этот показатель превысил долю моделей из США. На платформе ОпенРутер все шесть самых популярных моделей являются открытыми решениями, представленными китайскими компаниями, такими как Тенкент, Xiaomi, DeepSeek, МиниМакс и З.ai. Даже известная модель Claude Опус 4.7 опустилась в этом списке на седьмое место.

Почему компании выбирают открытые модели?

Согласно статистике платформы Vercel, модели с открытым кодом в настоящее время берут на себя основную часть инфраструктурных задач. Закрытые модели сохраняются только для премиальных задач с высокой стоимостью. В июне почти треть всех АИ-запросов была выполнена именно через открытые модели. Эта тенденция показывает, что бизнес стремится к оптимизации расходов.

По мнению генерального директора Hugging Face Клема Деланга, в ближайшие годы самые мощные «фронтиер» модели будут использоваться только для экспериментов и крайне сложных, высокоценных задач. Повседневные производственные процессы и основные рабочие нагрузки перейдут на собственные частные модели компаний или решения с открытым исходным кодом. Это наносит удар по концепции «единой и самой умной модели», созданной крупными лабораториями.

Компании не хотят передавать свои ключевые возможности сторонней организации, то есть системам в виде «черного ящика» (блак бокс API), внутренний механизм работы которых неизвестен и не поддается контролю. Владение собственной моделью не только обеспечивает безопасность и контроль, но и снижает огромные затраты, связанные с масштабированием искусственного интеллекта.

Технологическое наступление Китая

Китайские АИ-лаборатории каждые несколько месяцев представляют новые, мощные модели с открытым кодом. Например, пекинская компания З.ai недавно выпустила модель ГЛМ-5.2. Эта модель способна конкурировать даже с последними разработками Anthropic в написании кода и выявлении уязвимостей в системах безопасности. Самое главное, настройка и запуск таких моделей обходятся значительно дешевле, чем закрытых систем из США.

В настоящее время половина компаний из списка Фортуне 500 используют платформу Hugging Face для внедрения своих частных и открытых моделей. Тот факт, что на платформе каждые семь секунд создается новый репозиторий, показывает, насколько высока активность в этой сфере. Сегодня на платформе доступно около 3 миллионов публичных моделей и более 1 миллиона наборов данных.

Подводя итог, можно сказать, что будущее искусственного интеллекта, скорее всего, будет находиться не в руках нескольких технологических гигантов, а в открытой экосистеме, которую совместно развивают разработчики со всего мира. Это открывает большие возможности для создания собственных АИ-решений и для таких развивающихся стран, как Узбекистан.

Искусственный ИнтеллектOpenAIHugging FaceТехнологииКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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