Самый дорогой бензин в регионе — в Узбекистане? Новый рейтинг цен на топливо

В Узбекистане цена на бензин марки АИ-95 остается одной из самых высоких среди стран Центральной Азии и СНГ. Новые данные, опубликованные авторитетным порталом ГлобалПетролПрикес по состоянию на 6 июля 2026 года, наглядно это подтверждают. Отрадно, что цены в нашей стране ниже среднемировых, однако по сравнению с соседями ситуация значительно отличается.

Zamin.уз представляет сравнительный анализ цен на автомобильное топливо в республике и мире.

В Узбекистане: дешевле, чем в мире, но дороже, чем у соседей

Согласно данным рейтинга, на данный момент средняя цена 1 литра бензина в Узбекистане составляет 1,342 доллара.

Если сравнить эту цифру с мировыми показателями, то цена в нашей стране относительно доступна:

Средняя цена по миру: около 1,46 доллара за 1 литр.

Показатель Узбекистана: Ниже среднемирового уровня.

Однако, если взглянуть на регион СНГ и Центральной Азии, можно увидеть, что Узбекистан входит в число стран с самым дорогим автомобильным топливом. В нашей республике 1 литр бензина продается дороже, чем в Казахстане, Кыргызстане, России, Беларуси и Азербайджане.

Центральная Азия и СНГ: сколько стоит бензин?

В соседних странах и государствах Содружества топливо стоит значительно дешевле, чем в Узбекистане. Например, в Туркменистане цена на бензин является одной из самых низких в мире.

Цена 1 литра бензина в странах региона (в долларах США):

Название страны Цена 1 литра бензина ($) Туркменистан 0,430 доллара Азербайджан 0,676 доллара Казахстан 0,687 доллара Россия 0,940 доллара Беларусь 0,942 доллара Кыргызстан 1,016 доллара Узбекистан 1,342 доллара

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин?

Рейтинг также отражает резкие различия между странами мира. В то время как в некоторых государствах топливо дешевле воды, в других регионах бензин для обычного населения считается настоящей роскошью.

Абсолютные лидеры (самый дешевый бензин): Ливия: 1 литр топлива всего 0,02 доллара — это самый низкий показатель в мире и абсолютный рекорд!

Иран: за 1 литр 0,03 доллара .

Венесуэла: примерно за 1 литр 0,04 доллара.

Напротив, в некоторых наиболее развитых странах мира или регионах со сложной логистикой цены космически высоки:

Гонконг: за 1 литр бензина 4,06 доллара (самый дорогой бензин в мире).

Малави: за 1 литр 3,23 доллара .

Дания: за 1 литр 2,60 доллара.

В заключение можно сказать, что, хотя Узбекистан далек от глобальной дороговизны, вопрос снижения цен на бензин и повышения конкуренции на внутреннем и региональном рынках остается одной из самых актуальных тем для местных водителей.