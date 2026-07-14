Звезда Арсенала Леандро Троссард переходит в чемпионат Турции

Атакующий полузащитник лондонского клуба Арсенал и сборной Бельгии Леандро Троссард близок к продолжению карьеры в турецкой Суперлиге. Пресс-служба «канониров» подтвердила достижение официального соглашения о переходе 31-летнего футболиста в клуб Бешикташ. Этот трансфер рассматривается как завершение успешного периода для лондонского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно информации издания The Athletic, стороны установили сумму трансфера в размере 20 миллионов евро (около 17 миллионов фунтов стерлингов). В данный момент Леандро Троссард отправился в Стамбул для прохождения медицинского осмотра и завершения условий личного контракта. Руководство Арсенала сообщило, что дало игроку разрешение на оформление трансферных процедур.

Детали трансфера и новый контракт

Переговоры между турецким грандом и футболистом находятся на финальной стадии. По имеющимся данным, ожидается, что Леандро Троссард подпишет с Бешикташем контракт по схеме «3+1». Его годовая зарплата вместе с бонусами может составить 9 миллионов евро. Это считается довольно высоким показателем для чемпионата Турции и свидетельствует об амбициях клуба.

Интересно, что действующий контракт футболиста с Арсеналом должен был продлиться до 2027 года. Хотя в августе 2025 года его финансовые условия были улучшены, срок действия договора не продлевался. По этой причине лондонский клуб решил продать опытного игрока, чтобы не отпускать его бесплатно.

Яркие воспоминания в составе Арсенала

Леандро Троссард присоединился к составу Арсенала в январе 2023 года за 27 миллионов фунтов. За прошедшее время он стал неотъемлемой частью команды Микеля Артеты. Особенно в сезоне 2025/26 он провел 50 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 8 голов и 11 результативных передач.

Благодаря его вкладу Арсенал впервые с 2004 года выиграл чемпионат Английской Премьер-лиги и дошел до финала Лиги чемпионов. Показатели футболиста на международной арене также заслуживают похвалы: он принял участие во всех 6 матчах чемпионата мира в составе сборной Бельгии, помогая команде выйти в четвертьфинал.

Издание Goal.com отмечает, что этот трансфер должен быть полностью завершен до конца текущей недели. Болельщики Бешикташа уже готовятся встречать бельгийскую звезду в социальных сетях. Арсенал, в свою очередь, может рассмотреть новые варианты на трансферном рынке, чтобы восполнить потерю Троссарда.